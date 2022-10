Quanti film di Pirati dei Caraibi ci sono? (Dove guardare)

Ehi amici! I fan di lunga data del pirati dei Caraibi ricorderai quanto erano popolari questi film quando furono pubblicati per la prima volta! Tutto è iniziato nel 2003 con il debutto di Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera. Da allora ci sono stati diversi sequel. Quindi quanti film ci sono e dove puoi guardarli oggi?

I film hanno interpretato Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow, Orlando Bloom nei panni di William “Will” Turner, Keira Knightley nei panni di Elizabeth Swann-Turner, Geoffrey Rush nei panni del Capitano Hector Barbossa, tra gli altri.

La serie di film è prodotta da Jerry Bruckheimer. L’ispirazione dietro i racconti dei pirati viene tutta dall’omonima attrazione del parco a tema Walt Disney. Quant’è fico!? È incredibile quanto successo abbia avuto il franchise, incassando oltre $ 4,5 miliardi al botteghino.

Che tu sia pronto per un rewatch e abbia bisogno di un aggiornamento o che tu sia un nuovo spettatore che ha bisogno di aiuto per navigare in questi mari, non cercare oltre. Abbiamo le risposte che stai cercando qui sotto!

Quanti film di Pirati dei Caraibi ci sono?

A partire da ottobre 2022, ci sono cinque film in pirati dei Caraibi franchising. Come parte della serie è stato prodotto anche un cortometraggio.

In ordine, i film sono Pirati dei Caraibi: La maledizione della perla nera, Pirati dei Caraibi: Il forziere mortoPirates of the Caribbean: Ai confini del mondoPirates of the Caribbean: On Stranger Tidese Pirati dei Caraibi: Dead Men Tell No Tales.

Il cortometraggio, I racconti del codice: il matrimonio, funge da prequel del film inaugurale. La trama rivela perché la barca di Jack Sparrow è stata vista affondare nel primo film del franchise.

Tutte e cinque le produzioni sono ora in streaming su Disney+. L’unico film che non troverai è il corto, che è stato rilasciato come parte dell’uscita home-video di Su Stranger Tides. Quindi, a meno che tu non abbia quel DVD, sfortunatamente non potrai guardarlo I racconti del codice: il matrimonio ovunque in linea.

Anni fa, ai fan della serie di spavaldi è stato detto che una sesta puntata era in lavorazione e potremmo aspettarci un altro capitolo nella storia di spavaldi. Dal 2020 non abbiamo ricevuto molti aggiornamenti sulla sesta produzione. Ma presumibilmente, è ancora in lavorazione e sarà un seguito di I morti non parlanosecondo Collider.

Altro Pirati progetto che non ha ricevuto alcun aggiornamento, ma è ancora presumibilmente in lavorazione è un film spin-off con protagonista Margot Robbie. Secondo The Hollywood Reporter, questo film sarà completamente separato dal resto dei film in franchising, con una storia e personaggi completamente nuovi.

Tutti e cinque i pirati dei Caraibi i film possono essere trasmessi in streaming su Disney+.