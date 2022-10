Quanti episodi nella seconda stagione di The White Lotus? Spiegazione del programma di rilascio

Dopo un arrivo piuttosto modesto, The White Lotus della HBO ha finito per conquistare il mondo televisivo nel 2021 poiché ogni episodio della sua prima stagione vincitrice di un Emmy Award ha attirato più spettatori dell’ultima.

Con un successo in buona fede nelle sue mani, HBO ha rapidamente rinnovato la serie per una seconda stagione che, dopo un’attesa di 14 mesi, è finalmente arrivata sui nostri schermi.

Ci sono molte risate e avvincenti colpi di scena in arrivo per i fan nel nuovo capitolo, ma quanti episodi ci sono nella seconda stagione di The White Lotus?

La seconda stagione di The White Lotus è arrivata su HBO e HBO Max negli Stati Uniti domenica 30 ottobre 2022.

Dopo che la prima stagione ha raccontato la sua storia sulle isole idilliache delle Hawaii, il nuovo lotto di episodi si svolge sulle assolate coste della Sicilia e segue le gesta dello staff e degli ospiti per una settimana in un’altra filiale della catena di resort The White Lotus .

Tra gli ospiti che soggiornano nel lussuoso hotel ci sono Ethan Spiller – un magnate della tecnologia che ha recentemente venduto la sua azienda per milioni di persone – e sua moglie Harper, così come Cameron Babcock, civettuola e amante delle feste, che invita Ethan a unirsi alla sua vacanza dopo il suo grande giorno di paga.

Altrove, l’anziano Bert Di Grasso è in visita in Sicilia con il figlio Dominic e il nipote Albie, ma le buffonate del produttore hollywoodiano Dominic minacciano di fare a pezzi la loro famiglia.

Il Loto Bianco © HBO | Fabio Lovino

Quanti episodi ci sono nella seconda stagione di The White Lotus?

La stagione 2 di White Lotus sarà composta da Sette episodi in totale.

I fan veterani della serie noteranno che questo è un episodio in più rispetto alla prima stagione, lunga sei capitoli.

Dopo la premiere del 30 ottobre, un nuovo episodio di The White Lotus andrà in onda ogni domenica fino all’arrivo del finale della seconda stagione l’11 dicembre.

Il programma di rilascio completo per la stagione 2 di The White Lotus è il seguente:

Ciao | 30 ottobre Sogno italiano | 6 novembre Toro elefanti | 13 novembre Nella sandbox | 20 novembre Questo è amore | 27 novembre Rapimenti | 4 dicembre Ciao | 11 dicembre

Il Loto Bianco © HBO | Fabio Lovino

Possibilità di esplorare la stagione 3

HBO deve ancora annunciare se The White Lotus continuerà per una terza stagione.

Tuttavia, poiché la serie è ora un’antologia, c’è un enorme potenziale per The White Lotus di continuare poiché ogni nuova stagione può raccontare una storia completamente diversa facendo uso di un cast completamente diverso.

Inizialmente, The White Lotus doveva essere una serie limitata di sei episodi e non c’erano piani per una seconda stagione.

Tuttavia, dopo che la serie è diventata rapidamente un successo, il team creativo dello show è stato in grado di rielaborarne la premessa. Di conseguenza, The White Lotus è diventata una serie antologica e la stagione 2 è stata confermata il 10 agosto 2021, pochi giorni prima della fine della stagione 1.

A seguito del rinnovo, Francesca Orsi, Executive Vice President HBO Programming ha dichiarato: “Mike [White, creator] ha presentato ancora una volta uno spettacolo HBO per eccellenza, ed è il discorso della città. Siamo stati entusiasti di sapere dove voleva andare dopo, dopo aver chiuso questo capitolo epico alle Hawaii, e non vediamo l’ora di continuare a seguirlo ovunque ci porti”.

Il Loto Bianco © HBO | Fabio Lovino

La seconda stagione di The White Lotus andrà in onda settimanalmente su HBO e HBO Max negli Stati Uniti dopo essere arrivata il 30 ottobre 2022.

