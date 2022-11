Quanti episodi in Willow? Programma di rilascio confermato

Da quando l’originale Willow è arrivato sui nostri schermi nel 1988, il personaggio ha sviluppato un seguito di culto e da anni si parla sempre di un sequel.

Finalmente, la storia di Willow Ufgood è finalmente destinata a continuare sotto forma di una serie TV Disney+ che sarà presentata in anteprima nel novembre 2022.

Tuttavia, come nel caso della serie Disney+, gli episodi di Willow verranno rilasciati per più settimane, lasciando i fan a chiedersi esattamente quanti episodi ci saranno in totale.