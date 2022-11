Quanti episodi in The Santa Clauses? Programma di rilascio confermato

Sono passati 16 anni dall’ultima volta che abbiamo incontrato Babbo Natale di Scott Calvin in The Santa Clause 3 del 2006, ma ora Disney+ sta riportando il personaggio di Tim Allen per un’ultima avventura festiva.

Mentre il resto delle storie di Babbo Natale erano tutti film per il grande schermo, questa nuova storia è una serie TV che si sta facendo una casa sul servizio di streaming Disney+.

Come serie TV, The Santa Clauses è stato suddiviso in più parti, ma quanti episodi ci sono in totale e quando usciranno tutti?

La data di uscita di Babbo Natale e l’anteprima della trama

I Babbo Natale sono sbarcati su Disney+ mercoledì 16 novembre 2022.

Sono passati quasi 30 anni da quando Scott Calvin è diventato accidentalmente Babbo Natale nel film originale del 1994, ma sta ancora assaporando il suo ruolo ed è allegro come sempre.

Tuttavia, con il Natale che sta lentamente diminuendo in popolarità e Scott che non sta diventando più giovane mentre si avvicina al suo 65esimo compleanno, inizia a rendersi conto che non può essere Babbo Natale per sempre.

Volendo dare alla sua famiglia una vita normale nel mondo reale, Scott scopre che esiste un modo per ritirarsi e inizia a cercare un potenziale successore che lo sostituisca.

Ma rinunciare a una vita che ha imparato ad amare non sarà un’impresa facile.

I Babbo Natale © Disney | Giacomo Clark

Quanti episodi ci sono in The Santa Clauses?

In totale, The Santa Clauses sarà composto da sei episodi.

I primi due saranno resi disponibili nella data di uscita della serie del 16 novembre.

Successivamente, The Santa Clauses tornerà a un programma di rilascio settimanale, con nuovi capitoli in onda ogni mercoledì fino all’arrivo del finale il 14 dicembre.

Il programma di rilascio completo di The Santa Clauses è il seguente:

Episodio 1 – Good To Ho | 16 novembre

Episodio 2 – La clausola Secessus | 16 novembre

Episodio 3 – Nel bosco traballante | 23 novembre

Episodio 4 – Le scarpe fuori dal letto Clausola | 30 novembre

Episodio 5 | 7 dicembre

Episodio 6 | 14 dicembre

Ci sarà una stagione 2?

No, The Santa Clauses non dovrebbe tornare per una seconda stagione.

Questo perché la serie è stata annunciata come una miniserie limitata, il che significa che la sua storia viene raccontata in una sola stagione prima di giungere al termine.

Di conseguenza, quando il sesto e ultimo episodio arriverà il 14 dicembre, dovrebbe porre fine alla storia di Scott Calvin per sempre.

Questo a meno che la Disney non pianifichi di riavviare il franchise tra 20 anni con un nuovo cast di personaggi.

The Santa Clauses è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato mercoledì 16 novembre 2022.

