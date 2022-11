Quanti episodi ci sono nella miniserie?

Chi è pronto per la nuova serie Disney+, I Babbo Natale!? Se non l’hai ancora sentito, il nuovo spettacolo funge da sequel del classico Il Babbo Natale film. Non vediamo l’ora di vedere cosa c’è in serbo per la famiglia con l’arrivo di un altro anno di Natale!

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nella serie sequel? Sono passati tre decenni da quando Scott ha assunto il ruolo di Old St. Nick in persona. Sebbene sia felice quanto può essere con il suo lavoro, la popolarità del Natale sta diminuendo, il che ha effetti sulla sua magia di Babbo Natale, secondo Disney+. Decide che è ora di andare in pensione per poter trascorrere più tempo con la sua adorabile famiglia. E questo significa che ha bisogno di trovare un sostituto che sia degno di diventare il prossimo Babbo Natale.

La serie sembra essere una storia dolce che è proprio ciò di cui abbiamo bisogno durante le festività natalizie! Quindi quanto tempo avrai a disposizione per guardare lo spettacolo?

Quanti episodi ci sono in I Babbo Natale?

La miniserie avrà un totale di sei episodi. Se speravi in ​​un binge-watch, sfortunatamente non è così. MaDisney+ rilascerà i primi due episodi, intitolati rispettivamente “Capitolo uno: Good To Ho” e “Capitolo due: The Secessus Clause”, il giorno della premiere!

La serie limitata fa il suo debutto mercoledì 16 novembre sul servizio di streaming. Dopo l’uscita di due episodi, una nuova puntata arriverà in streaming settimanalmente fino al finale di mercoledì 14 dicembre.

Se speravi di vedere facce familiari, allora è sicuramente così! Tim Allen riprende il ruolo di Scott Calvin/Babbo Natale, Eric Lloyd nei panni di suo figlio Charlie, Elizabeth Mitchell nei panni di Carol Calvin/Mrs. Clause e David Krumholt nei panni di Bernard The Head Elf. I nuovi arrivati ​​includono Elizabeth Allen-Dick, Kal Penn, Rupali Redd, Austin Kane, Devin Bright e Matilda Lawler.

