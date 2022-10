Quanti episodi ci sono in Werewolf by Night? Spiegazione speciale Marvel

Con ben 14 anni di film e programmi TV, può essere difficile trovare qualcosa di nuovo e fresco nelle ultime offerte della Marvel.

Ma questo è qualcosa che non si può dire del nuovo Werewolf by Night che è arrivato su Disney+ in vista di Halloween.

Lo speciale spettrale è andato sotto il radar per gran parte del suo sviluppo, il che significa che i fan sono stati lasciati con molte domande quando sono stati rivelati nuovi dettagli, incluso se Werewolf by Night è un film o una serie e se ci sono più episodi da guardare.

Il lupo mannaro di notte dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 11381 Il lupo mannaro di notte dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/bLEFqhS5WmI/hqdefault.jpg 1111971 1111971 centro 13872

Werewolf by Night è apparso su Disney+ venerdì 7 ottobre 2022.

Diretto da Michael Giacchino (sì, il compositore), lo speciale racconta la storia di una cabala segreta di cacciatori di mostri che emergono dall’ombra e si riuniscono al Tempio di Bloodstone dopo la morte del loro capo.

In una notte buia e cupa, i partecipanti sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per vincere una potente reliquia in una caccia che li porterà faccia a faccia con un pericoloso mostro.

L’agghiacciante speciale Marvel richiama i film horror degli anni ’30 e ’40, portando un senso di terrore e macabro in un angolo completamente nuovo del MCU.

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Quanti episodi ci sono in Werewolf by Night?

Werewolf by Night consiste in un solo episodio in totale.

Questo perché il nuovo arrivo della Marvel è uno speciale unico per Halloween e non una serie completa sulla falsariga di She-Hulk, Ms Marvel e Moon Knight.

Inoltre, Werewolf by Night non rientra nemmeno nella categoria “film”, poiché la sua durata di 54 minuti significa che non può essere considerato un lungometraggio.

Tuttavia, nonostante sembri essere solo nell’MCU, il nuovo speciale è stato preso in giro per avere molta più importanza da Kevin Feige che è citato da Collider, dicendo: “Stiamo introducendo un mondo che alla fine diventerà piuttosto importante per il futuro del MCU.”

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Qual è il prossimo progetto Marvel su Disney+?

Una volta che She-Hulk volge al termine e i fan sono stati spaventati a morte da Werewolf by Night, il prossimo arrivo Marvel su Disney+ è The Guardians of the Galaxy Holiday Special, che dovrebbe arrivare a dicembre 2022.

Come il lupo mannaro di notte, lo speciale dei Guardiani è un evento unico da collegare al periodo festivo.

Tuttavia, lo speciale dei Guardiani porta con sé la fine delle offerte TV della Fase 4 con la Fase 5 del MCU che inizierà nel 2023.

In quanto tale, ci sono tutta una serie di serie pianificate per il prossimo anno, inclusa la stagione 2 di What If…?, Secret Invasion, Echo, Loki stagione 2, Ironheart e Agatha: Coven of Chaos.

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Werewolf by Night è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio il 7 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, chi ha interpretato Scott Eastwood in Chicago Fire e perché se ne è andato?