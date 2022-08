Quanti episodi ci sono in Welcome to Wrexham? Programma spiegato

Il mondo dello sport è rimasto sbalordito nel settembre 2020 quando le superstar della recitazione Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno annunciato la loro intenzione di acquistare il Wrexham AFC, una squadra di calcio non di campionato situata a migliaia di chilometri di distanza in Galles.

Non sorprende che una storia così stravagante sia stata ripresa come oggetto di una nuova docuserie, intitolata Welcome to Wrexham, che seguirà la coppia di attori nella loro avventura nel mondo del calcio.

I primi due episodi sono arrivati ​​il ​​giorno del lancio, ma in quanti episodi sarà composto in totale Welcome to Wrexham?

Benvenuti alla data di uscita di Wrexham e dove guardarla

Welcome to Wrexham è arrivato sugli schermi negli Stati Uniti il ​​24 agosto ed è stato seguito a livello internazionale, incluso nel Regno Unito, il 25 agosto.

La serie è disponibile per la visione dal vivo sul canale FX negli Stati Uniti e sarà trasmessa in streaming anche il giorno successivo su Hulu.

Per gli spettatori del Regno Unito e internazionali, i docuserie saranno disponibili per lo streaming tramite Disney+ sotto il suo banner Star.

Welcome to Wrexham segue gli attori di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre i due lanciano la loro inaspettata avventura nel calcio con la loro acquisizione da 2 milioni di sterline del club gallese, il Wrexham AFC.

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Quanti episodi ci sono in Welcome to Wrexham?

Welcome to Wrexham sarà composto da otto episodi in totale.

La serie verrà rilasciata settimanalmente, il che significa che i fan non potranno abbuffarsi dell’intera serie in una volta sola.

Dopo che i primi due episodi arriveranno il 24 agosto negli Stati Uniti, due nuovi capitoli arriveranno settimanalmente fino all’uscita degli episodi 7 e 8 il 14 settembre, con i fan internazionali che potranno guardarli un giorno dopo in ogni caso.

Ciò significa che il programma di rilascio completo di Welcome to Wrexham è il seguente:

Sogno | 24 agosto Realtà | 24 agosto Ricostruzione | 31 agosto Apri casa | 31 agosto senza paura | 7 settembre Hamilton! | 7 settembre Ampio mondo del Galles | 14 settembre Andiamo via | 14 settembre

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

I fan reagiscono agli episodi di apertura

Dopo l’uscita degli episodi di apertura, i fan della docuserie si sono rivolti ai social media per esprimere i loro pensieri su Welcome to Wrexham.

Un fan su Twitter ha commentato: “Ho visto Welcome to Wrexham ed è eccezionale. Venendo dal NE Ohio, capisco fin troppo bene come una squadra rappresenti la città, specialmente una città industriale che ha lottato economicamente per più di una generazione. Tifo per il Wrexham AFC.

Mentre un altro ha aggiunto: “Benvenuto a Wrexham è fondamentalmente un Ted Lasso nella vita reale e mi rende felice”.

“Benvenuto a Wrexham, penso che attirerà molte persone al Wrexham AFC. Nuovi fan a livello internazionale”, ha detto questo fan. “Tra 15 minuti ed è un grande spettacolo. Buono per il club e i suoi tifosi!”

Questo fan ha commentato: “Posso già dire che un episodio in cui Welcome to Wrexham sarà una docuserie da non perdere. Rob McElhenney e Ryan Reynolds hanno qualcosa di speciale qui”.

“Molto vicino alle lacrime a Welcome to Wrexham, episodio 1”, ha commentato questo fan. “È ancora così surreale che questo stia accadendo alla mia squadra di calcio più locale

E alla fine, questo fan ha commentato: “I primi due episodi sono stati davvero epici – ‘Benvenuti a Wrexham’ a tutti!”

Benvenuto a Wrexham © FX | Disney+

Welcome to Wrexham arriverà su FX e Hulu negli Stati Uniti il ​​24 agosto e sarà disponibile per i fan internazionali su Disney+ il 25 agosto.

