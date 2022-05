Quanti episodi ci sono in Obi-Wan Kenobi? Spiegazione del programma di rilascio

Da quando è stato annunciato lo spettacolo, la prossima serie TV di Obi-Wan Kenobi è stata assegnata ai calendari dei fan di Star Wars in tutto il mondo.

Poiché la sua uscita si avvicinava sempre di più, sono emersi sempre più dettagli e il 4 maggio è stato finalmente rilasciato online il secondo trailer della serie.

Ma cosa sappiamo della serie Obi-Wan Kenobi e quanti episodi avrà lo spettacolo in totale?

Obi-Wan Kenobi: data di uscita e anteprima della trama

Obi-Wan Kenobi atterra su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

La serie riprende la storia del titolare Jedi 10 anni dopo l’epurazione dell’Imperatore e l’ascesa al potere in La vendetta dei Sith.

Nascosto su Tatooine, Kenobi ha promesso di tenere al sicuro un giovane Luke Skywalker, ma quando l’influenza dell’Impero minaccia di raggiungere il remoto pianeta, Obi-Wan viene trascinato di nuovo in azione controvoglia.

Con l’Inquisizione Imperiale a caccia di Jedi, non c’è mai stato un momento più pericoloso per Obi-Wan, ma l’avventura chiama mentre i Jedi si imbarcano in un’emozionante avventura che abbraccia la galassia.

Quanti episodi ci sono in Obi-Wan Kenobi?

Obi-Wan Kenobi conterrà un totale di sei episodi.

Rispetto alle altre serie di Star Wars live-action di Disney+, Il Mandaloriano e Il libro di Boba Fettquesto rende Obi-Wan Kenobi la voce più corta finora.

Tuttavia, per compensare la sua lunghezza più breve, i fan di Star Wars non vedono l’ora di guardare i primi due capitoli in una volta sola, poiché gli episodi 1 e 2 usciranno entrambi il 27 maggio.

Successivamente, i restanti quattro episodi andranno in onda il mercoledì, in uscita ogni settimana fino all’arrivo dell’episodio 6 il 22 giugno.

Episodio 1 | 27 maggio

Episodio 2 | 27 maggio

Episodio 3 | 1 giugno

Episodio 4 | 8 giugno

Episodio 5 | 15 giugno

Episodio 6 | 22 giugno

Tornare al mercoledì dopo la sua uscita iniziale di venerdì significa che Obi-Wan Kenobi si sovrapporrà a una delle serie MCU di Disney+, signora Marvelche a sua volta inizia l’8 giugno.

Un’uscita sovrapposta doveva accadere alla fine poiché Disney+ si popolava sempre più di nuovi spettacoli, ma sarà affascinante vedere come il programma di rilascio avrà un impatto su entrambi gli spettacoli.

Ci sarà una stagione 2?

Purtroppo per i fan di Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi è stata annunciata come una miniserie limitata.

Ciò significa che la storia dello show sarà raccontata in una sola stagione e probabilmente non tornerà per la seconda.

Tuttavia, quest’anno ci sono ancora molti altri contenuti di Star Wars che si stanno dirigendo verso di noi.

Dopo la serie Obi-Wan Kenobi, il 2022 vedrà l’arrivo del Andor serie così come la stagione 2 di Il brutto lotto e Il Mandaloriano stagione 3.

Finora sono stati anticipati pochi dettagli su questi spettacoli nuovi e di ritorno, ma si prevede che ulteriori aggiornamenti saranno rivelati durante la Star Wars Celebration 2022 che si svolgerà ad Anaheim, in California, dal 26 al 29 maggio.

Obi-Wan Kenobi arriva su Disney+ venerdì 27 maggio 2022.

