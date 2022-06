Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel? Spiegazione del programma di rilascio

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Signora Marvel L’episodio 1 è finalmente arrivato su Disney Plus per fornire al fandom Marvel la sua prossima ondata di divertimento con i supereroi d’élite.

Confermiamo quanti episodi ci sono Signora Marvelfornisci un’anteprima dell’episodio 2 e guarda cosa dicono i fan sulla premiere.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. Il personaggio è impostato per apparire anche nel prossimo Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

Quanti episodi ci sono in Ms. Marvel?

Signora Marvel consegnerà sei episodi all’interno della sua stagione 1 su Disney Plus, seguendo l’esempio di altri spettacoli Marvel tra cui Loki, Occhio di Falcoe altro ancora.

La serie rilascerà ogni episodio su base settimanale il mercoledì fino al finale, che dovrebbe essere presentato in anteprima il 13 luglio 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: 15 giugno 2022

Episodio 3: 22 giugno 2022

Episodio 4: 29 giugno 2022

Episodio 5: 6 luglio 2022

Episodio 6: 13 luglio 2022

Riepilogo episodio 1 e anteprima episodio 2

Signora Marvel L’episodio 2 sarà presentato in anteprima mercoledì 15 giugno 2022 su Disney Plus.

Nell’episodio 1, intitolato Generazione PerchéKamala Khan ha creato una strategia per partecipare ad AvengersCon con il suo amico Bruno alle spalle dei suoi severi genitori.

Come parte del suo costume, Kamala ha portato con sé un misterioso braccialetto appartenente al suo parente che presto le ha conferito poteri cosmici durante la gara di cosplay.

Dopo essere tornata a casa, il tentativo di Kamala di sgattaiolare fuori e tornare all’insaputa dei suoi genitori è stato rovinato dopo che sua madre l’ha catturata e ha mostrato delusione nei confronti del suo lato ribelle.

L’episodio 2 vedrà Kamala esplorare la portata dei suoi nuovi poteri con Bruno, che è l’unico a saperlo.

Kamala dovrà anche subire le ricadute dei suoi genitori che hanno scoperto il suo tradimento, il che potrebbe vederla messa a terra o costretta a cessare i suoi contenuti di Avengers online.

La scena post-crediti della premiere ha mostrato un’organizzazione che conosce i nuovi poteri di Kamala e ora la sta cercando. SHIELD o qualcosa di più sinistro? L’episodio 2 vedrà probabilmente l’inizio della caccia.

Il fandom non ha altro che elogi per Ms. Marvel

Questo fan ha aperto la pioggia di lodi su Twitter commentando l’estro artistico dello show e ha mostrato entusiasmo per l’episodio 2:

Così artistica #MsMarvel. Non vedo l'ora per il prossimo episodio! — #SiPalingGemini (@LutfiAlzuhri) 8 giugno 2022

Un altro fan ha premiato lo spettacolo con un “10/10” e ha affermato che Iman Vellani era perfetto per il ruolo di Kamala Khan:

#MsMarvel è stato un ottimo inizio divertente per la serie che uno dei miei preferiti fino ad oggi #ImanVellani era perfetto per il ruolo che ha scritto ms marvel su di lei! Non importava il cambiamento che hanno fatto sì, succhia il potere originale dei fumetti non c'è ma il cosmico va bene! 10/10 — d3 (@d3Juiced) 8 giugno 2022

Infine, il tweet di questo fan ha etichettato l’episodio 1 come un “capolavoro”, mettendo in prospettiva la calda accoglienza per la serie in arrivo:

Adoro la #MsMarvel!! L'episodio pilota è solo un capolavoro. periodo. — cal johnson 〄 | è il giorno!! (@fanboyca) 8 giugno 2022

