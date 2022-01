Quanti episodi ci sono in Moon Knight su Disney+?

Dopo che la Marvel è tornata dalla sua pausa indotta dalla pandemia del 2020 con uno dei suoi anni più impegnativi nel 2021, l’MCU sembra destinato a raggiungere un nuovo massimo nel 2022.

Il primo nuovo arrivo dell’anno sarà Moon Knight, l’ultima delle serie TV Disney+ della Marvel.

Ma i fan desiderosi sono stati lasciati a chiedere quanti episodi Moon Knight avrà in totale.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

BridTV

7867

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

https://i.ytimg.com/vi/x7Krla_UxRg/hqdefault.jpg

942245

942245

centro

13872

Data di uscita e trama di Moon Knight

Moon Knight sbarca su Disney+ mercoledì 30 marzo 2022.

Interpretato da Oscar Isaac, la serie segue Marc Spector, un uomo con disturbo dissociativo dell’identità che diventa il tramite del dio della luna dell’antico Egitto, Khonshu.

Mentre Marc lotta con la sua presa allentata sulla realtà, viene ispirato ad agire dal leader della setta, Arthur Harrow (Ethan Hawke).

Marvel Studios | Disney+

Quanti episodi ci sono in Moon Knight?

Moon Knight sarà composto da sei episodi in totale.

I fan stagionati della Marvel noteranno che la durata dell’episodio rispecchia molti degli altri programmi TV MCU inclusi Il falco e il soldato d’inverno, Loki e Occhio di Falco che comprendeva tutti sei episodi.

Moon Knight uscirà il 30 marzo con episodi che dovrebbero durare dai 40 ai 50 minuti.

Se un nuovo episodio di Moon Knight dovesse uscire ogni settimana, il suo finale cadrebbe il 4 maggio.

Tuttavia, poiché questo si scontra con lo Star Wars Day e il probabile rilascio di alcuni contenuti di Star Wars, prevediamo che Moon Knight avrà probabilmente una prima di due episodi in cui il suo finale è il 27 aprile, anche se questo deve ancora essere confermato.

Marvel Studios | Disney+

La serie tornerà per la stagione 2?

Al momento in cui scrivo, la stagione 2 di Moon Knight sembra improbabile poiché lo spettacolo Disney+ è attualmente classificato come una miniserie limitata, il che significa che la storia dello spettacolo viene raccontata in una sola stagione prima della fine.

Tuttavia, ciò non significa che non vedremo più il personaggio di Oscar Isaac poiché Kevin Feige ha accennato, secondo IGN, che i piani erano in discussione per continuare Moon Knight e altri spettacoli per più stagioni.

“Alcuni degli spettacoli di cui ho parlato stanno per iniziare le riprese [including Moon Knight], stiamo tenendo a mente una struttura che porterebbe a una seconda e una terza stagione in un modo più diretto rispetto, diciamo, a uno spettacolo come WandaVision”, ha detto il produttore.

Indipendentemente dal fatto che una seconda stagione sia confermata o meno, la storia di Moon Knight sarà quasi sicuramente continuata in un film o programma TV Marvel in arrivo per aiutare ad espandere il MCU in continua crescita.

Marvel Studios | Disney+

Moon Knight arriverà su Disney+ mercoledì 30 marzo 2022.

In altre notizie, colonna sonora dell’episodio 2 di Euphoria stagione 2: ogni canzone esplorata