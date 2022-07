Quanti episodi ci sono in High School Musical: The Series stagione 3?

High School Musical: The Musical: The Series (HSMTMTS) è stata una delle prime serie originali di Disney+ quando il servizio di streaming è stato lanciato nel 2019 e, nonostante il suo titolo prolisso, si è guadagnato una serie di fan dedicati.

Ultimi sui nostri schermi nel 2021, gli ultimi momenti della seconda stagione hanno lasciato i fan affamati di più mentre gli studenti della East High hanno completato la loro tanto attesa esibizione de La bella e la bestia mentre il futuro di diversi personaggi è rimasto nell’aria.

Comprensibilmente, dopo quasi un anno lontano dai nostri schermi, i fan sono ansiosi di approfondire High School Musical: The Musical: The Series, ma quanti episodi ci sono nella stagione 3 di HSMTMTS?

High School Musical: The Musical: The Series, data di uscita e anteprima della trama della terza stagione

La terza stagione di High School Musical: The Musical: The Series uscirà su Disney+ mercoledì 27 luglio 2022.

Dopo la conclusione sbalorditiva della stagione 2, la nuova puntata vede gli East High Wildcats dirigersi verso Camp Shallow Lake per un’estate indimenticabile di romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio dei grandi spazi aperti.

La banda non può prendere le cose troppo facilmente, tuttavia, poiché una produzione musicale ad alto rischio di Frozen e una serie di docu dietro le quinte piena di dramma si prospettano in un futuro non troppo lontano.

Quanti episodi ci sono nella stagione 3 di High School Musical?

La terza stagione di HSMTMTS sarà composta da otto episodi in totale.

I fan veterani della serie High School Musical noteranno che questo rende la stagione 3 la puntata più breve dello spettacolo finora.

Quando la stagione 1 è arrivata nel 2019, ha regalato ai fan 10 episodi mentre la stagione 2 l’ha ampliata con ben 12 capitoli.

Oltre ad avere una stagione più breve, HSMTMTS verrà rilasciato settimanalmente su Disney+, il che significa che dopo la premiere del 27 luglio, i nuovi episodi andranno in onda ogni mercoledì fino al finale il 14 settembre.

Prima dell’arrivo della terza stagione, sei degli otto titoli degli episodi sono stati rivelati:

Episodio 1 – Happy Campers | 27 luglio

Episodio 2 – Verso l’ignoto | 3 agosto

Episodio 3 – La donna nel bosco | 10 agosto

Episodio 4 – Nessun dramma | 17 agosto

Episodio 5 – I veri campeggiatori di Shallow Lake | 24 agosto

Episodio 6 – Guerra dei colori | 31 agosto

Episodio 7 | 7 settembre

Episodio 8 | 14 settembre

Ci sarà una stagione 4?

Sì, la Disney ha già confermato che High School Musical: The Musical: The Series tornerà sui nostri schermi per la stagione 4.

Il rinnovo è stato annunciato nel maggio 2022, diversi mesi prima dell’arrivo della stagione 3, a dimostrazione della fiducia della Disney nella serie.

Tuttavia, mentre il rinnovo di HSMTMTS piacerà ai fan, la quarta stagione andrà avanti senza uno dei membri del cast originale dello show.

Secondo Digital Spy, la stagione 3 vedrà Nini Salazar Roberts di Olivia Rodrigo gradualmente ritirata dallo spettacolo a causa della fiorente carriera musicale dell’attrice e cantante nel mondo reale.

Parlando con ET Online, lo showrunner Tim Federle ha dichiarato: “Questa stagione si tratta di cercare di dare al suo personaggio un adeguato saluto, lasciando allo stesso tempo spazio agli altri personaggi per entrare davvero nella mischia e mettersi sotto i riflettori.

“E personalmente, è una gioia vedere la musica di Olivia esplodere in un modo così grande. È stato così divertente riaverla indietro e ricordare l’inizio.

