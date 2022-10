Quanti anni hanno gli attori delle sorelle Sanderson in Hocus Pocus 2?

Quasi 30 anni dopo l’originale, Hocus Pocus 2 è arrivato su Disney+ venerdì e presenta le originali Sanderson Sisters.

Tutte e tre le streghe del film degli anni ’90 appaiono nel film del 2022, così come il famoso zombi Billy Butcherson, interpretato da Doug Jones.

Ci sono anche alcuni nuovi membri del cast, tra cui Whitney Peak di Gossip Girl che interpreta Becca e l’attrice di American Horror Stories Belissa Escobedo che interpreta Izzy.

In Hocus Pocus 2, tre donne riportano accidentalmente le sorelle Sanderson nella moderna Salem e devono capire come impedire alle streghe di scatenare il caos.

I fan sono felici che le Sanderson Sisters originali siano tornate, ma quanti anni hanno nel 2022? Continuate a leggere per scoprirlo…

Quanti anni hanno gli attori delle Sanderson Sisters?

Al momento in cui scrivo questo articolo dopo l’uscita di Hocus Pocus 2, Sarah Jessica Parker, che interpreta Sarah Sanderson, ha 57 anni.

Better Midler, che interpreta Winifred Sanderson, ha 76 anni nel 2022, e Kathy Najimy, che interpreta Mary Sanderson, ne ha 65.

Tutti e tre hanno ripreso i ruoli delle tre streghe in Hocus Pocus 2 dopo aver recitato nel film originale uscito quasi tre decenni fa.

Ecco quanti anni avevano nel primo film

Quando il film originale uscì nell’ottobre 1993, Sarah Jessica Parker aveva 28 anni, Better Midler 47 e Kathy Najimy 36.

Parlando alla premiere del film a New York, Sarah ha rivelato di non aver mai pensato che sarebbe successo davvero un sequel.

“Ad essere completamente onesti, negli ultimi 28 anni non ho pensato molto a un sequel”, ha detto. “Non sono stato coinvolto nelle conversazioni. Quando ho scoperto che sarebbe successo, sono rimasta scioccata”.

L’attrice di Footloose ha aggiunto che Bette è stata quella che “ha immaginato l’idea per anni e ha pensato che tutto questo sarebbe accaduto” e ha detto che “non poteva essere dissuasa dall’idea”.

“La ammiro così tanto per aver creduto e lottato per un sequel. La lezione è ascoltare la Divina Miss M. Lei sa cosa funziona e come farlo”, ha continuato.

Better Midler era sempre pronto per un sequel

Sono passati circa 10 anni dall’uscita del primo film di Hocus Pocus che Bette ha iniziato a notare la popolarità del merchandising del film, ha rivelato sullo stesso tappeto rosso.

“Con il passare degli anni, l’idea di rivisitare il film è sorta a valanga. Così tante persone sono venute da me e hanno detto di essere cresciute guardando il film”, ha detto la star di Beaches.

“E la quantità di costumi e merchandising Hocus Pocus che ho visto è stata scioccante. Sono andato online e ho persino comprato un costume Winifred per me stesso per un vantaggio che ho fatto. “

L’attrice ha quindi iniziato a telefonare allo studio, ma ha detto che “non c’era alcun interesse” a fare un altro film per “alcuni anni”.

“Non è stato fino a tre anni fa che il movimento è iniziato ed è stato ripreso per lo streamer. È stato il ruolo più inaspettato e gratificante della mia carriera. Continua e basta”.

Hocus Pocus e Hocus Pocus 2 sono entrambi disponibili per la visione ora su Disney+.

