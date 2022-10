Quanti anni ha Taylor Henderson? L’attrice di Age of Hocus Pocus 2 esplorata

Dopo 29 anni, Hocus Pocus 2 è finalmente arrivato su Disney+ e mentre il film può fungere da tanto atteso incontro con le sorelle Sanderson come le conoscevamo, il sequel ci introduce anche alle versioni più giovani del problematico trio.

La scena del flashback di apertura accoglie Taylor Henderson, Juju Brener e Nina Kitchen rispettivamente come giovani versioni di Winnie, Sarah e Mary, spiegando come sono diventate le streghe che conosciamo dal film originale.

La performance di Taylor Henderson nei panni di Winnie ha attirato particolarmente l’attenzione dei fan, ma cosa sappiamo di questa attrice emergente, dalla sua età e da Instagram ai suoi ruoli precedenti?

Hocus Pocus 2 | Trailer ufficiale BridTV 11289 Hocus Pocus 2 | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/8HXuiWZV3jg/hqdefault.jpg 1098771 1098771 centro 13872

Taylor Henderson in Hocus Pocus 2

Ad interpretare il ruolo della giovane Winnie in Hocus Pocus 2 è Taylor Henderson.

Durante il flashback di apertura, l’attrice brilla mentre porta abilmente molte delle stranezze e dei modi di fare di Bette Midler nell’interpretare Winnie nel suo ritratto della versione giovane del personaggio.

Taylor non ha paura nemmeno di lanciare lo strano commento sarcastico alla gente di Salem che disapprova il suo rifiuto di accettare il matrimonio combinato organizzato dal reverendo Traske.

Tuttavia, ciò mette Winnie e le sue sorelle in un sacco di guai, portandole a fuggire nella foresta vicina dove incontrano la Madre Strega che regala loro il loro libro di incantesimi.

Hocus Pocus 2 © Disney+

Incontra Taylor Henderson

Nato il 27 dicembre 2006, Taylor Henderson ha 15 anni dall’uscita di Hocus Pocus 2.

Originaria di Amarillo in Texas, Taylor attualmente divide il suo tempo tra Los Angeles e New York.

La giovane attrice è appassionata di tutto ciò che ha a che fare con l’arte ed è amante del canto, del balletto, della pittura e dei viaggi.

Ha fatto il suo debutto come attrice professionista nel 2019 e dedica anche gran parte del suo tempo a enti di beneficenza per il salvataggio di animali e aiutando a ridurre la sovrappopolazione nei rifugi per animali.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Taylor è molto attiva sui social media, in particolare Instagram, dove attualmente ha un seguito di poco più di 8.300.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Visualizza il post di Instagram

Ruoli precedenti esplorati

Taylor Henderson è apparsa per la prima volta sui nostri schermi nel 2019 quando è apparsa nella serie Evil Lives Here.

Da allora, Taylor è apparsa in Virtual Vocals Cabaret e ha anche prestato i suoi talenti come doppiatrice al doppiaggio inglese del film dello Studio Ghibli, Earwig and the Witch.

Taylor è stata annunciata come parte del cast di Hocus Pocus 2 il 1° novembre 2021 e si è rivolta su Instagram per scrivere dell’esperienza, dicendo: “È stato un sogno che si è avverato lavorare con un cast così incredibile su un personaggio così iconico. film!

“Seriamente non vedo l’ora di condividere di più e portarti con te per il viaggio di una vita! È più di un semplice mucchio di Hocus Pocus!”

Hocus Pocus 2 © Disney+

Hocus Pocus 2 è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio venerdì 30 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Kukulkan in Black Panther: Wakanda Forever ha esplorato