Quanti anni ha l’attrice Disincantata?

Sono passati 15 anni da quando Giselle ha trovato il suo principe azzurro nella forma di Robert di Patrick Dempsey nel film del 2007 Enchanted, ma nonostante abbiano avuto il loro lieto fine, la loro storia non è finita qui.

Nel 2022, Disney+ riporterà gli amati personaggi per un tanto atteso sequel sotto forma di Disenchanted, ma ci sono una serie di nuovi volti che appaiono nel nuovo film.

Una di loro è Gabriella Baldacchino che assume il ruolo di Morgan dall’attrice originale Rachel Convey.

Ma cosa sappiamo di Gabriella Baldacchino – dalla sua età e social media ai suoi ruoli precedenti.

Disincantato rifonda Morgan

Nel film originale di Enchanted, il ruolo della giovane figlia di Patrick, Morgan, era interpretato da Rachel Covey.

Tuttavia, da quando è apparsa nel film del 2007, Rachel si è in gran parte allontanata dalla recitazione per intraprendere la carriera di scrittrice e compositrice musicale.

Di conseguenza, i realizzatori avevano bisogno di trovare una nuova attrice per interpretare Morgan Philip e nel maggio 2021 è stato annunciato che il ruolo sarebbe stato ricoperto da Gabriella Baldacchino.

Il casting di Gabriella nel film è stato annunciato tramite Twitter in un video che mostrava la sua adorabile reazione alla notizia.

Incontra Gabriella Baldacchino

Nata il 23 dicembre 2001, Gabriella Baldacchino ha 20 anni dall’uscita di Disenchanted nel novembre 2022.

Secondo quanto riferito, l’attrice è nata a Glen Rock, nel New Jersey, ma ora vive a Los Angeles.

La sua carriera nell’industria della recitazione è iniziata con un ruolo minore nel film Tower Heist del 2011, interpretato da Ben Stiller e Eddie Murphy.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Gabriella è attiva sui social media, in particolare su Instagram, dove attualmente ha un seguito di 15.000, anche se è probabile che quel numero aumenti dopo l’uscita di Disenchanted.

I precedenti ruoli di Gabriella Baldacchino

Come accennato, la carriera di attrice di Gabriella è iniziata nel 2011 quando è apparsa nel film Tower Heist.

Da allora, è apparsa in altri sette ruoli cinematografici e televisivi tra cui School Spirits, Annie del 2014, Ask For Jane, Unschooled e la serie di podcast Becoming Mother Nature.

Nel 2021, Gabriella è apparsa in un episodio della serie della ABC The Conners e nello stesso anno è stata scelta per il ruolo di Morgan in Disenchanted.

Disincantato © Disney

Disincantato è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato rilasciato venerdì 18 novembre 2022.

