Quanti anni ha l’attrice di Willow’s Kit?

Sono passati 34 anni da quando l’originale Willow è arrivato sui nostri schermi e ora Disney+ sta riportando in vita l’amato personaggio per una tanto attesa serie sequel.

La nuova storia riprende la storia 200 lune (circa 16 anni) dopo che Willow ha contribuito a restaurare il regno di Tir Asleen e, come tale, segue in gran parte un nuovo gruppo di personaggi mentre si imbarcano nella loro pericolosa ricerca.

Uno dei nuovi volti chiave della serie è la Principessa Kit, interpretata da Ruby Cruz, ma cosa sappiamo dell’attrice di Willow, dalla sua età e presenza sui social media ai suoi ruoli precedenti?

Chi è la principessa Kit in Willow?

Kit Tanthalos è la principessa di Tir Asleen ed è uno dei primi personaggi che incontriamo nella nuova serie poiché la vediamo allenarsi con la futura cavallerizza Jade (Erin Kellyman) nella prima scena dopo il prologo.

Lei e Jade condividono uno stretto legame e durante i primi episodi, è stato rivelato che i due hanno interessi amorosi.

In quanto figlia della regina Sorsha e della scomparsa Madmartigan, questo rende impopolare il piano della regina di farla sposare con il principe Graydon di Gallodoorn di Tony Revolori con Kit che preferisce di gran lunga la chiamata all’avventura rispetto ai doveri di essere una principessa.

Kit ottiene il suo desiderio, tuttavia, quando suo fratello gemello Airk viene catturato dai mostruosi Gales e lei e un gruppo di compagni avventurieri devono intraprendere una missione per salvarlo.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Incontra l’attrice Ruby Cruz

A interpretare il ruolo di Kit in Willow è l’attrice americana Ruby Cruz.

Nata il 17 aprile 1998, secondo quanto riferito Ruby Cruz ha 24 anni dal rilascio di Willow nel novembre 2022.

La passione di Ruby per la recitazione si è accesa all’età di 11 anni quando è apparsa in una recita scolastica e ha trovato l’esperienza così piacevole che ha cercato di farne la sua carriera.

Quel sogno è diventato realtà nel 2018 quando ha iniziato a recitare professionalmente con una serie di apparizioni in cortometraggi e da allora Ruby è apparsa in alcuni progetti famosi.

Nonostante la sua crescente reputazione tra i fan del cinema e della TV, Ruby differisce da molti dei suoi compagni di cast di Willow in quanto non è presente sui social media.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Ruoli precedenti di Ruby Cruz

Come accennato, Ruby ha fatto il suo debutto come attrice sullo schermo nel 2018 quando è apparsa nel cortometraggio Aging Out. Altri due ruoli in cortometraggi hanno seguito le apparizioni in The Jump del 2018 e Spin del 2019.

Nel 2019, Ruby ha fatto la sua prima apparizione in una serie TV interpretando una versione adolescenziale del personaggio Annie nella serie di Hulu Castle Rock.

Da allora Ruby ha ottenuto ruoli nella serie della CBS Blue Bloods e in Mare Of Easttown della HBO, dove ha recitato al fianco di Kate Winslet nel ruolo di Jess Riley.

Dopo la sua apparizione in Willow, Ruby Cruz dovrebbe apparire nel prossimo film commedia Bottoms insieme ad Ayo Edebiri di The Bear e Rachel Sennott del film Bodies Bodies Bodies.

Salice © Lucasfilm | Disney+

Willow è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo essere stato presentato in anteprima mercoledì 30 novembre 2022.

