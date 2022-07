Quante scene post-crediti nell’episodio 6 di Ms Marvel e cosa succede?

Tutte le cose belle devono finire, ma questo non significa che i fan debbano esserne contenti.

Spoiler per Ms Marvel Episodio 6 in arrivo

L’MCU si è ramificato sul piccolo schermo negli ultimi anni grazie a una serie di spettacoli Disney+ Wanda Vision a Cavaliere della Luna. Concentrandosi sulle ultime, Ms Marvel è stata creata da Bisha K. Ali e vede Iman Vellani nel ruolo del titolare Kamala Khan.

È iniziato in anteprima all’inizio di giugno e ha ricevuto una risposta ampiamente positiva sia dalla critica che dal pubblico.

Mentre Thor: Amore e tuono ha recentemente attirato l’attenzione sul grande schermo, Kamala ha continuato a consolidare il suo posto e il suo futuro nel MCU attraverso un esilarante viaggio a episodi.

Tuttavia, si arriva al culmine – per ora – con la sesta puntata. Con questa conclusione arriva una domanda: quante scene post-crediti ha l’episodio 6 di Ms Marvel?

ancora dall’episodio 6 di Ms Marvel, Disney+

Quante scene post-crediti nell’episodio 6 di Ms Marvel?

L’episodio 6 di Ms Marvel ha una scena dei titoli di coda in cui infilarsi, ma niente dopo. Quindi, vanno i titoli di coda, la sequenza dei titoli di coda e poi il resto dei titoli di coda di Ms Marvel.

Questo sarà un piacere per il pubblico in quanto c’è stata una notevole assenza di scene post-crediti nella serie.

L’episodio 1 ne ha offerto uno agli spettatori, suggerendo che ce ne sarebbero stati altri in arrivo.

Tuttavia, la puntata successiva per offrire ai fan qualcosa in più è stata in realtà il sesto e ultimo episodio. Poi di nuovo, è senza dubbio soddisfacente quanto sei potenziali pungiglione dei titoli di coda messi insieme.

Con questo in mente, cosa succede?

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI.

Cosa succede nella scena dei titoli di coda dell’episodio 6 di Ms Marvel?

Abbiamo tagliato l’intertitolo di Kamala che cade sul suo letto esausta, completamente in costume come la sua controparte da supereroe.

Insiste sul fatto che farà i compiti di scienze mentre le voci fastidiose filtrano dal piano di sotto, ma viene interrotta quando il suo braccialetto inizia misteriosamente a brillare.

Improvvisamente, inizia a trasformarsi e contorcersi, lanciata attraverso la sua porta fino a quando una figura diversa emerge dal danno… Captain Marvel, interpretato da Brie Larson.

Guardandosi intorno nella camera da letto di Kamala, viene colpita da una miriade di poster e ritagli di lei, con l’intera stanza che assume l’aspetto di un santuario per i suoi successi. Confusa, salta fuori dall’inquadratura e il testo ci assicura che la signora Marvel tornerà Le Meraviglie.

Guardando avanti, Le Meraviglie è un film diretto da Nia DaCosta e l’uscita nelle sale è prevista per venerdì 28 luglio 2023.

Farà parte della Fase Quattro dell’MCU dei Marvel Studios e Iman Vellani riprenderà il ruolo di Ms Marvel recitando al fianco di Captain Marvel di Brie Larson.

Il blockbuster alla fine fungerà da sequel di Capitan Marvel mentre si espande anche il viaggio del supereroe di Kamala.

Ms Marvel è in streaming esclusivamente su Disney+.

