Quante personalità ha Moon Knight? Il disturbo di Marc esplorato

Il primo trailer esteso di Moon Knight della Marvel su Disney Plus fa parlare tutti e i fan non vedono l’ora di vedere il tipo di combattente del crimine che si rivela essere il vigilante egiziano.

Il trailer di due minuti illustra chiaramente il disturbo della personalità di cui soffre Marc Spector di Oscar Isaac ed esploriamo quante personalità ha il personaggio.

Con Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie di sei episodi creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine statunitense Spector mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e il suo poteri appena acquisiti dal dio della luna egizio, Khonshu.

Moon Knight dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+

Cos’è il disturbo dissociativo dell’identità?

Il disturbo dissociativo dell’identità (DID) era precedentemente indicato come disturbo di personalità multipla, descrivendo un individuo che ospita altre identità all’interno del proprio sé.

Ognuna di queste personalità può essere così forte che nomi, voci, manierismi e storie individuali sono creati per loro dalla persona principale.

Nel caso di Marc, ciascuna delle sue personalità combatte per il controllo su di lui, il che provoca una grave discordia nella sua vita.

Quante personalità ha Moon Knight?

Il materiale di partenza specifica che Marc Spector ha cinque personalità distinte, una delle quali è il suo alter ego Moon Knight e le analizzeremo di seguito:

Marco Spector

Si pensa che Marc sia l’identità di base del personaggio e quella che aveva prima che apparisse qualsiasi altra identità. Marvel Comics ci dice che Marc era un ex pugile, marine e mercenario prima di ottenere poteri dal dio egizio Khonshu.

Steven Grant

Si dice che Steven sia l’aiuto finanziario alla vita di Moon Knight nella lotta al crimine e vive come un milionario dopo aver aumentato i risparmi di Marc. Questa identità è la prima che ci viene presentata nel trailer.

Jake Lockley

Jake è l’occhio e le orecchie per le operazioni di Moon Knight lavorando come tassista locale ed è abile nel trovare persone chiave e informazioni ermetiche per aiutare il lavoro del vigilante.

Signor Cavaliere

Questa identità veste sempre di bianco e ha una presenza accattivante e intimidatoria sulla pagina del fumetto. Il signor Knight è il collegamento di Marc con il suo psichiatra e l’identità parla anche alla gente del posto di eventuali minacce sottostanti nelle vicinanze.

Cavaliere della Luna

Moon Knight è il vigilante titolare e quello che fa il lavoro pesante. Sebbene sembri operare solo di notte, Moon Knight veste di bianco invece di nascondersi nell’ombra per apparire chiaramente ai suoi obiettivi.

Anche la maledizione di Marc Spector è un dono, poiché il suo disturbo può ostacolarlo e aiutarlo in battaglia.

Le sue molteplici personalità sono note per fungere da scudo contro la telepatia, il che lo rende un guerriero vantaggioso contro alcuni nemici.

I fan dovranno aspettare e vedere se tutte le identità di Marc compaiono nella prossima serie.

Moon Knight è buono o cattivo?

La malattia mentale di Marc Spector spesso offusca il suo giudizio e la sua moralità, tuttavia si pensa che Moon Knight sia un sostenitore del bene.

Il vigilante è stato introdotto per la prima volta nel fumetto horror, Werewolf by Night, con il compito di catturare Jack Russell. Invece, Moon Knight ha aiutato il lupo mannaro a scappare alla fine e alla fine ha iniziato una vita di lotta al crimine in seguito.

Il dio egizio, Khonshu, è la fonte dei poteri di Marc e si dice che questo dio rappresenti la giustizia. Moon Knight è responsabile dell’esecuzione degli ordini di Khonshu, ma il mercenario monocromatico ha sfumature di grigio nei suoi metodi.

Moon Knight sarà presentato in anteprima il 30 marzo 2022 su Disney Plus.

