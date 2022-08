Quando viene pubblicato l’episodio 3 di Welcome to Wrexham su Disney+ e FX?

L’acquisizione da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney della squadra di calcio gallese Wrexham AFC ha sbalordito il mondo dello sport quando la coppia di attori ha annunciato le loro intenzioni nel settembre 2020.

Due anni dopo e una docuserie che descrive in dettaglio i loro sforzi per capovolgere le fortune di Wrexham è arrivata sui nostri schermi e si rivela un must per ogni appassionato di calcio.

I primi due episodi di Welcome to Wrexham sono arrivati ​​​​il giorno del lancio della serie, il che ha lasciato i fan a chiedersi quando sarà rilasciato l’episodio 3 e successivi.

Benvenuti al riepilogo degli episodi 1 e 2 di Wrexham

Welcome to Wrexham è sbarcato su FX negli Stati Uniti e Disney+ a livello internazionale, Regno Unito compreso, rispettivamente il 24 e 25 agosto.

I due episodi di apertura introducono i fan a Ryan Reynolds e Rob McElhenney ed esplorano il loro viaggio verso l’acquisto di una squadra di calcio dall’altra parte del mondo nonostante abbiano pochissima conoscenza del gioco e non si siano mai incontrati di persona.

Non sorprende che l’acquisizione proposta diventi il ​​discorso del mondo del calcio, ma l’accordo non è aperto e chiuso poiché la coppia di attori deve convincere i fan di Wrexham a consentire il loro acquisto.

Alla fine, l’acquisizione viene confermata e Ryan e Rob diventano i nuovi proprietari di Wrexham nel febbraio 2021 e l’attenzione si sposta rapidamente sulle questioni del club stesso che si trova nel quinto livello della piramide calcistica.

La realtà emerge rapidamente quando le sfide di gestire una squadra così in basso nel sistema di campionato diventano chiare.

E dopo una conclusione senza successo della stagione 2020/21, il cambiamento è in atto a Wrexham quando il manager della squadra, il suo staff e una serie di giocatori vengono rilasciati, dando così la possibilità a Ryan e Rob di lasciare davvero il segno.

Quando uscirà l’episodio 3 di Welcome to Wrexham?

L’episodio 3 di Welcome to Wrexham uscirà su FX negli Stati Uniti mercoledì 31 agosto e sarà seguito su Disney+ nel Regno Unito e a livello internazionale giovedì 1 settembre.

Non solo, ma ci saranno due nuovi capitoli in arrivo poiché gli episodi 3 e 4 verranno rilasciati insieme.

I nuovi episodi vedranno i nuovi proprietari di Wrexham cercare di ricostruire in vista della campagna 2021/22, la prima stagione completa di Ryan e Rob in carica, portando un nuovo manager esperto e una serie di giocatori di talento dei campionati di cui sopra.

Per i fan che vogliono guardare i nuovi episodi non appena saranno disponibili, l’episodio 3 arriverà su FX negli Stati Uniti alle 22:00 ET/PT.

Mentre coloro che guardano su Disney+ potranno catturare i nuovi episodi di mezzanotte Pacific Time, che per diversi fusi orari in tutto il mondo, si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Quanti episodi in totale?

Welcome to Wrexham sarà composto da otto episodi in totale.

La serie verrà rilasciata settimanalmente, il che significa che i fan non potranno abbuffarsi dell’intera serie in una volta sola.

Dopo che i primi due episodi sono arrivati ​​​​il 24 agosto negli Stati Uniti, due nuovi capitoli arriveranno settimanalmente fino all’uscita degli episodi 7 e 8 il 14 settembre, con i fan internazionali che potranno guardarli un giorno dopo in ogni caso.

Ciò significa che il programma di rilascio completo di Welcome to Wrexham è il seguente:

Sogno | USA: 24 agosto – Regno Unito: 25 agosto Realtà | USA: 24 agosto – Regno Unito: 25 agosto Ricostruzione | USA: 31 agosto – Regno Unito: 1 settembre Apri casa | USA: 31 agosto – Regno Unito: 1 settembre senza paura | USA: 7 settembre – Regno Unito: 8 settembre Hamilton! | USA: 7 settembre – Regno Unito: 8 settembre Ampio mondo del Galles | USA: 14 settembre – Regno Unito: 15 settembre Andiamo via | USA: 14 settembre – Regno Unito: 15 settembre

Welcome to Wrexham arriverà su FX e Hulu negli Stati Uniti il ​​24 agosto e sarà disponibile per i fan internazionali su Disney+ il 25 agosto.

