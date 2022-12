Quando va in streaming Black Panther 2 su Disney+?

Nero Pantera 2– titolo completo Pantera Nera: Wakanda per sempre–è uscito nelle sale venerdì 11 novembre. Il film, che ha reso omaggio al defunto Chadwick Boseman e al suo ruolo iconico di Re T’Challa, è stato il viaggio da brivido che il pubblico si aspetta dai film Marvel e da un emozionante viaggio sul dolore, distruzione ed eredità.

Mentre innumerevoli spettatori si sono rivelati per vedere il film nelle sale, alcuni più di una volta, c’è ancora la questione di quando Pantera Nera 2 arriverà allo streaming. Durante la pandemia, le uscite giornaliere nelle sale e in streaming erano comuni. La Disney avrebbe rilasciato i suoi film come al solito, ma li avrebbe anche resi disponibili, a pagamento, per la visione sul loro braccio di streaming, Disney+.

Tuttavia, le anteprime giornaliere sono rallentate. In effetti, Disney+ ha eliminato del tutto il modello. Mentre il pubblico una volta poteva guardare il loro attesissimo film Marvel nella pace della loro casa quando è stato rilasciato nelle sale, non è più così. Quindi, quando sarà il Pantera nera sequel arriva in streaming? Ecco cosa sappiamo!

Quando inizia lo streaming di Black Panther 2 su Disney+?

Una data di uscita in streaming deve ancora essere annunciata per il film. Deadline riporta che gli spettatori dovrebbero anticipare una premiere Disney+ del 2023. Sulla base del successo di Pantera Nera 2il film avrà più di 45 giorni di finestra nelle sale che lo porteranno fino alla fine dell’anno.

Al più presto, il sequel potrebbe arrivare su Disney+ a gennaio o febbraio. Vi terremo aggiornati sulla sua data di uscita.

Cerchi un podcast che parli dei tuoi programmi TV di supereroi preferiti? Iscriviti a The CW Spiral, un pod dedicato a tutto ciò che riguarda la CW, inclusa la DC TV.

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura del Marvel Cinematic Universe!