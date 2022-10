Chi è pronto per tornare al Polo Nord con Tim Allen? Disney+ sta producendo I Babbo Nataleuna serie sequel del popolare Il Babbo Natale film! Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere la commedia in arrivo? Arriverà molto presto!

L’attesissimo spettacolo vedrà il ritorno di Allen nei panni di Scott Calvin/Babbo Natale, Eric Lloyd nei panni del figlio di Scott Charlie Calvin, Elizabeth Mitchell nei panni di Carol Calvin/Mrs. Clause e David Krumholt nei panni di Bernard The Head Elf. I nuovi membri del cast includono Elizabeth Allen-Dick come Sandra, Kal Penn come Simon Choksi, Rupali Redd come Grace Choksi, Austin Kane come Cal, Devin Bright come Noel e Matilda Lawler come Betty.

Allen è anche produttore esecutivo del progetto insieme a Jack Burditt, Kevin Hench, Richard Baker, Rick Messina, Jason Winer e Jon Radler.

Quindi quando possiamo aspettarci di vedere la serie debuttare sul servizio di streaming? Segna i tuoi calendari perché abbiamo la risposta qui sotto!

Quando uscirà The Santa Clauses su Disney+?

I Babbo Natale è classificato come una serie limitata e avrà un totale di sei episodi. Secondo TVLine, i primi due usciranno mercoledì 16 novembre 2022 su Disney+. Dopo il giorno della premiere, un nuovo episodio verrà rilasciato settimanalmente fino al finale mercoledì 14 dicembre 2022.

Quando vediamo di nuovo la famiglia Clause al Polo, sono passati 30 anni da quando Scott è diventato Old St. Nick ed è felice come sempre del lavoro in vacanza. Ma ora la popolarità del Natale sta diminuendo, il che ha effetti sulla sua magia di Babbo Natale. Anche il nostro uomo in rosso preferito si ritrova intrappolato tra le esigenze del lavoro e l’essere lì per la sua famiglia. È allora che Scott si rende conto che devono esserci dei cambiamenti e decide di ritirarsi. Il suo obiettivo sarà trovare un degno successore, ma chi potrebbe essere quello giusto per il lavoro?

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.