Quando si svolge la serie Obi-Wan Kenobi?

È finalmente arrivata, la storia che tutti stavamo aspettando! Obi-Wan Kenobi, facilmente uno dei più grandi e più amati dai fan, Jedi ha finalmente ottenuto la sua serie.

Anche se siamo tutti consapevoli che questo non è sicuramente un prequel incentrato sulla vita di Obi-Wan come padawan prima degli eventi del primo prequel di George Lucas, La minaccia del Fantasma (1999), quando nasce il Obi-Wan Kenobi serie si svolgono nel Guerre stellari universo? Dopotutto, è interpretato dall’attore originale di Obi-Wan, l’iconico 51enne Ewan McGregor.

Il Obi-Wan Kenobi serie si svolge dieci anni dopo gli eventi della terza Guerre stellari prequel La vendetta dei Sith (2005) che, come tutti ricordiamo, si è concluso con il senatore Palpatine nei panni di Darth Sidious che ha messo in atto l’Ordine 66 e ha ordinato il massacro di tutti i Jedi e padawan.

Anakin, ovviamente, si era rivolto al Lato Oscuro dopo che gli era stato promesso che questa azione lo avrebbe portato a salvare Padme, che sognava sarebbe morta di parto. Anakin e Obi-Wan hanno una battaglia epica, in cui Anakin viene bruciato, apparentemente a morte dalla lava. Il suo corpo appena vivo viene trovato da Darth Sidious, che poi trasforma Anakin in Darth Vader.

Nel frattempo, Padme muore di parto dando alla luce due gemelli, anche se Anakin l’ha soffocata nel loro ultimo incontro non ha certamente aiutato e Obi-Wan promette di vegliare sui bambini e proteggerli, specialmente il giovane Luke.

La serie Obi-Wan Kenobi si svolge dopo La vendetta dei Sith e prima di Una nuova speranza.

Il serie Obi-Wan Kenobi inizia la sua storia un decennio dopo, nove anni prima degli eventi di Una nuova speranza (1977) dove Obi-Wan vive nascosto, ha seppellito (in alcuni casi, letteralmente) le sue abilità di Jedi e lavora in una piantagione di carne nella periferia desertica di Tatooine. L’ex Jedi trascorre la maggior parte del suo tempo in solitudine mentre veglia anche su un Luke di dieci anni, che ora vive con suo zio (e fratellastro di Anakin) Owen, che ora disprezza Jedi e li incolpa per la morte di Anakin, e zia Beru .

Owen si risente anche della presenza di Obi-Wan su Tatooine in quanto rappresenta una minaccia poiché gli Inquisitori, lavoratori dell’Impero in grado di usare la Forza del Lato Oscuro, ora setacciano la galassia a caccia di Jedi che potrebbero essere sopravvissuti all’Ordine 66. Un inquisitore, chiamato Terza Sorella, è particolarmente deciso a trovare Obi-Wan.

Allo stesso tempo, la sorella gemella di Luke, Leia, risiede come principessa su Alderaan con i suoi genitori adottivi Bail Organa e la regina Breha, partecipando con riluttanza all’addestramento iniziale per diventare senatrice. Mentre entrambi i bambini vivono vite molto diverse, entrambi mostrano la stessa vena ribelle dei loro genitori per esplorare le galassie al di là.

Un simpatico uovo di Pasqua è quello nel serie Obi-Wan KenobiLuke e Leia hanno solo un anno più di Anakin quando è stato presentato per la prima volta La minaccia del Fantasma.

Il Obi-Wan Kenobi la serie è anche il debutto di Darth Vader, in un certo senso. La maggior parte crede che Anakin Skywalker sia morto e Darth Vader non ha fatto un’apparizione da protagonista in molte parti della galassia e certamente non ha ancora iniziato i piani per la famosa Morte Nera da Ladro Uno. Ma si è guadagnato un pauroso rispetto tra gli Inquisitori, poiché è stato lui a creare il programma. Tutto ciò cambia quando Vader inizia a prendere la caccia di Kenobi nelle sue stesse mani robotiche.

Spoiler avanti. Continua a leggere se hai già visto Obi-Wan Kenobi Episode 3. Altrimenti, potresti fermarti qui.

Solo tre episodi del Obi-Wan Kenobi le serie sono state pubblicate su Disney+, principalmente incentrate sulla missione di salvataggio di Obi-Wan per salvare una Leia rapita, ma l’ultimo episodio si è concluso con un vendicativo Vader che trascina Kenobi attraverso il fuoco tramite The Force dicendo che ora è il turno di Obi-Wan di soffrire.

Obi-Wan viene salvato da un membro dell’Impero che gestisce segretamente un rifugio per Jedi e coloro che cercano rifugio, protezione e fuga contro l’Impero. Ma, in una nota meno promettente, Leia è stata intercettata dalla Terza Sorella.

Sebbene il Obi-Wan Kenobi La serie si svolge ventitré anni dopo la sua prima apparizione in La minaccia del Fantasmastiamo ottenendo maggiori informazioni sul passato di Kenobi prima e subito dopo essere stato portato via dalla sua famiglia per diventare un Jedi.

Avrebbe senso che la serie si tuffi in questa parte della vita di Kenobi, anche se è solo attraverso storie e possibilmente flashback, poiché è il modo principale in cui Kenobi si relaziona con la sua compagna di avventure Leia, consapevole di una famiglia che non hanno mai conosciuto e che potrebbero non conoscere mai ancora.

Cosa speri di vedere nei prossimi tre episodi di Obi-Wan Kenobi serie? Fateci sapere nei commenti qui sotto!