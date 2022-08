Il trailer del nuovo spin-off di Star Wars, Andor, è finalmente arrivato e i fan possono dare una prima occhiata a Diego Luna nei panni di Andor, il protagonista e concentrarsi sulla serie.

La serie originale di Star Wars sarà disponibile per lo streaming solo su Disney+ e arriverà sulla piattaforma il 21 settembre.

Ma qual è la linea temporale di Andor? Quanto tempo prima di Rogue One è ambientato? Diamo un’occhiata…

Il trailer dello spin-off di Star Wars Andor è finalmente arrivato

Il trailer di Andor, il nuovo spin-off di Star Wars in arrivo su Disney+, è finalmente arrivato.

Andor seguirà la storia di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna, che probabilmente riconosci da Rogue One. La serie vedrà anche Genevieve O’Reilly nei panni di Mon Mothma e Alex Ferns nei panni di Sargeant Kostek, Stellan Skarsgård, Fiona Shaw, Denise Gough e Kyle Soller.

Il trailer presenta un nuovo personaggio interpretato da Adria Arjona. Le cose sono state tenute strettamente segrete, anche se Arjona ha detto Il giornalista di Hollywood: “Amo anche il mio personaggio. Vorrei poterti dire di più su di lei, ma non credo nemmeno di poterti dare il suo nome”.

Secondo il trailer, Andor sarà presentato in anteprima su Disney+ il 21 settembre con tre episodi.

Spiegazione della sequenza temporale di Andor

Andor è un prequel di Rogue One e si svolgerà cinque anni prima che Andor incontrasse Jyn Erso. Sebbene Andor sia un prequel di un prequel, è anche un sequel di Revenge of the Sith, un prequel diverso.

Tony Gilroy, che ha creato Andor, ha spiegato che la prima delle due stagioni si svolgerà cinque anni prima di Rogue One, nei primi giorni della Ribellione. Questa stagione sarà composta da 12 episodi e coprirà il tempo di un anno intero. Nel frattempo, la seconda stagione riguarderà i prossimi quattro anni che portano a Rogue One.

I fan reagiscono al trailer di Andor

Quando il trailer è uscito, i fan sono andati su Twitter per discutere i loro pensieri sullo spettacolo in arrivo. La reazione finora è stata estremamente positiva, con i fan solo delusi dal fatto che la data di uscita sia stata posticipata.

Il giornalista Matt Ramos ha dichiarato: “Andor è visivamente incredibile! Sembra più un film che uno spettacolo Disney Plus. Qualunque cosa abbiano fatto per rendere questo aspetto così com’è, continua così!”

Un fan di Star Wars ha scritto: “guarda eo alza il livello per gli spettacoli di Star Wars attraverso il tetto e nell’atmosfera”.

Un altro ha twittato: “Perché Andor sembra che sarà il MIGLIOR SPETTACOLO DI STAR WARS ANCORA?????”