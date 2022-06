Quando sarà disponibile Lightyear su Blu-ray e DVD?

Verso l’infinito e oltre! Dirigiti nello spazio con il tuo astronauta preferito Anno luce, che ora è nelle sale. Dopo la sua corsa nelle sale, quando sarà disponibile su Blu-ray e DVD?

Basato sul personaggio reso famoso in Toy Story, Anno luce racconta la storia del vero Buzz Lightyear durante i suoi primi giorni come astronauta. Durante una missione, Buzz finisce intrappolato su un pianeta straniero con il suo comandante e l’equipaggio. Mentre cerca di tornare a casa, Buzz deve affrontare Zurg e il suo esercito di robot che cercano la sua fonte di carburante.

Chris Evans scambia il suo scudo rosso, bianco e blu in favore di una tuta spaziale per dare voce al personaggio titolare. Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi, Uzo Aduba, Isaiah Whitlock Jr. e James Brolin completano il cast.

Nel suo weekend di apertura, Anno luce ha incassato $ 50 milioni a livello nazionale, che era di $ 20 milioni sotto il numero previsto. Detto questo, è ancora l’apertura più alta per un film d’animazione durante la pandemia. Dopo la sua corsa nelle sale, quando sarà disponibile il film in Blu-ray e DVD?

Previsioni sul rilascio di Blu-ray e DVD di Lightyear

A partire dal 23 giugno, non esiste una data di uscita ufficiale per Blu-ray o DVD. Anno luce aperto esclusivamente nelle sale e rimarrà tale per il prossimo futuro. Se desideri vedere il film, controlla il tuo teatro locale per orari e biglietti.

Prima che arrivi su Blu-ray e DVD, c’è una forte possibilità che il film finisca su Disney+. Anno luce è il primo film Pixar da allora Avanti per ricevere un’uscita nelle sale. Anima, Lucae Diventando rosso tutto è stato presentato in anteprima direttamente sul servizio di streaming.

Tutto dipende dalla finestra del teatro. Guardare un recente film Disney potrebbe essere l’indizio della sua data di streaming. Doctor Strange nel multiverso della follia è arrivato su Disney+ 45 giorni dopo la sua prima nelle sale. Se lo stesso vale per Anno luceil film arriverà sullo streamer ad agosto.

Rimanere con Dottor Strano 2, il sequel di Stephen Strange arriverà su Blu-ray e DVD il 26 luglio, a quasi tre mesi dalla sua uscita iniziale. Usando quel numero, Anno luce potrebbe arrivare su Blu-ray e DVD a settembre 2022.

Saremo sicuri di tenervi aggiornati sulla data di uscita ufficiale dell’home video!