Le festività natalizie sono alle porte e questo significa che tante nuove produzioni natalizie stanno arrivando! Una serie che vorrai sicuramente aggiungere alla tua lista quest’anno è I Babbo Natale su Disney+!

Lo spettacolo funge da sequel della serie Il Babbo Natalee film. Quindi assicurati di guardarli prima! Abbiamo molti favoriti di ritorno dai primi tre film, tra cui Tim Allen nei panni di Scott Calvin/Babbo Natale, Eric Lloyd nei panni del figlio di Scott, Charlie, Elizabeth Mitchell nei panni di Carol Calvin/Mrs. Clause e David Krumholt nei panni di Bernard The Head Elf.

Ci saranno anche molti nuovi personaggi introdotti nel divertente franchise, tra cui Elizabeth Allen-Dick nei panni di Sandra, Kal Penn nei panni di Simon Choksi, Rupali Redd nei panni di Grace Choksi, Austin Kane nei panni di Cal, Devin Bright nei panni di Noel e Matilda Lawler nei panni di Betty.

Disney+ condivide il fatto che la miniserie comica vede Scott (Allen) più felice che mai nel suo ruolo di Babbo Natale. Sono passati 30 anni da quando ha assunto l’importante incarico e sebbene il suo spirito natalizio sia alto, la popolarità della festa sta diminuendo. Ciò significa che anche la sua magia da Babbo Natale sta diminuendo. Il trailer rivela alcune delle divertenti disavventure che iniziano ad accadere!

Con tre decenni alle spalle, Scott crede che sia giunto il momento per lui di andare in pensione per poter trascorrere più tempo con la sua famiglia. Lavora per trovare un degno successore. E quando lo fa, quella persona potrebbe non essere stata la scelta migliore, come vediamo nel trailer.

Quindi, quando possiamo aspettarci di vedere un po’ di allegria natalizia? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Quando escono i nuovi episodi di The Santa Clauses?

La nuova serie limitata, che avrà un totale di sei episodi, inizierà in streaming mercoledì 16 novembre su Disney+ con i primi due episodi. Una nuova puntata verrà quindi rilasciata settimanalmente fino al finale. L’ultimo episodio è previsto per mercoledì 14 dicembre, riporta TVLine.

Ecco una ripartizione del programma di rilascio dell’episodio:

Episodio 1, “Capitolo uno: Good To Ho” – mercoledì 16 novembre

– mercoledì 16 novembre Episodio 2, “Capitolo due: La clausola Secessus” – mercoledì 16 novembre

– mercoledì 16 novembre Episodio 3, “Capitolo tre: Nel bosco traballante” – mercoledì 23 novembre

– mercoledì 23 novembre Episodio 4, “Capitolo quattro: Le scarpe fuori dal letto Clausola” – mercoledì 30 novembre

– mercoledì 30 novembre Episodio 5 – Mercoledì 7 dicembre

Mercoledì 7 dicembre Episodio 6 (finale) – Mercoledì 14 dicembre

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.