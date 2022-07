High School Musical: The Musical: The Series – “Happy Campers” (Disney/Anne Marie Fox)

Olivia Rodrigo sta lasciando HSMTMTS? di Aysha Ashley Househ

Sai che ore sono? Estate! I mesi più caldi sono qui per i personaggi di High School Musical: Il Musical: La Serie. Lo spettacolo Disney+ ha presentato in anteprima la sua terza stagione il 27 luglio.

La terza stagione porta alcuni dei Wildcats a Camp Shallow Lake, un campo notturno in California. I ragazzi avranno un divertimento estivo che include romanticismo, notti senza coprifuoco e un assaggio della vita all’aria aperta. C’è tutto questo e una produzione ad alto rischio Congelato guardare avanti. Inoltre, una docuserie ricca di drammi del Congelato la produzione sarà in lavorazione allo stesso tempo.

HSMTMTS i personaggi abituali della serie Joshua Bassett, Sofia Wylie, Matt Cornett, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Saylor Bell Curda e Adrian Lyles sono tornati per riprendere i loro ruoli.

Liceo Musicale l’allume Corbin Bleu appare come una guest star ricorrente nei panni di se stesso, insieme a Olivia Rodgrigo, che è passata dalla serie regolare a quella ricorrente, come Nini. L’attore Jesse Tyler Ferguson e il personaggio televisivo JoJo Siwa sono i nuovi arrivati ​​in questa stagione in ruoli da guest star.

La terza stagione è finalmente tornata! Quindi quando possiamo aspettarci di vedere nuovi episodi?

Quando escono i nuovi episodi della stagione 3 di HSMTMTS?

HSMTMTS la terza stagione è stata presentata in anteprima mercoledì 27 luglio. Un nuovo episodio viene rilasciato settimanalmente. Ci sono un totale di otto puntate in questa stagione. Ecco una ripartizione completa del programma di rilascio:

Episodio 1 (prima), “Happy Campers” – 27 luglio

Episodio 2, “Into the Unknown” – 3 agosto

Episodio 3, “La donna nel bosco” – 10 agosto

Episodio 4, “Nessun dramma” – 17 agosto

Episodio 5, “I veri campeggiatori di Shallow Lake” – 24 agosto

Episodio 6, “Color War” – 31 agosto

Episodio 7 – 7 settembre

Episodio 8 (finale) – 14 settembre

Ti stai sintonizzando sulla terza stagione di High School Musical: Il Musical: La Serie? Cosa ne pensi del primo episodio? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

High School Musical: Il Musical: La Serie la terza stagione rilascia episodi settimanali mercoledì su Disney+.