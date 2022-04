Quando esce l’episodio 6 di Moon Knight su Disney Plus?

Sembra solo ieri Cavaliere della Luna ha debuttato su Disney Plus, tuttavia, la stagione è quasi nei libri con un solo episodio rimasto in questa stagione prima che la serie si concluda, forse per sempre.

Con un solo episodio rimasto, sarà interessante vedere come Disney Plus risolve le questioni in sospeso della stagione e se sceglieranno di lasciare la porta aperta per una seconda stagione.

Ad oggi, Loki rimane l’unica serie Marvel live-action ad assicurarsi una seconda stagione che molti si chiedono se Cavaliere della Luna sarà davvero l’ennesima serie limitata o se potrebbe accadere una seconda stagione.

Anche se dovremo aspettare per vedere cosa hanno pianificato i poteri per il futuro dello show, quello che sappiamo è che la stagione è quasi nei libri ed è stata fissata una data finale. Quando andrà in onda esattamente l’ultimo episodio della stagione?

Quando è il finale di Moon Knight?

Il Cavaliere della Luna il finale andrà in onda il 4 maggio 2022 su Disney Plus. Come molte serie Marvel Disney Plus, Cavaliere della Luna è composto da soli sei episodi con l’episodio 6 destinato a fungere da episodio finale della stagione.

Dato quanto è stata fantastica questa stagione, sarà interessante vedere come la serie giunge al termine. Se una cosa è certa, però, è che siamo sicuri di essere in una corsa sfrenata!

Tempo di rilascio dell’episodio 6 di Moon Knight?

Se speri di prenderlo Cavaliere della Luna episodio 6 dal vivo quando debutterà su Disney Plus, probabilmente ti aspetta per una tarda notte!

Il Cavaliere della Luna il finale di stagione debutterà alle 3:00 EST negli Stati Uniti, il che significa che gli spettatori della costa orientale sono in serbo per una notte molto tarda. Nel frattempo, quelli sulla costa occidentale potranno iniziare a guardare l’episodio già alle 12:00 PST.

Ti chiedi quando arriverà il finale di stagione su Disney Plus nel tuo fuso orario? Di seguito, condividiamo i tempi di rilascio per Cavaliere della Luna episodio 6 in ogni fuso orario degli Stati Uniti su Disney Plus:

Hawaii Standard Time: 21:00 HST martedì 3 maggio

Ora solare dell’Alaska: martedì 3 maggio alle 23:00 AKDT

Pacific Standard Time: 00:00 PT di mercoledì 4 maggio

Mountain Time: 1:00 MT di mercoledì 4 maggio

Ora centrale: 2:00 CT di mercoledì 4 maggio

Eastern Standard Time: 3:00 ET di mercoledì 4 maggio

Non vedi l’ora che arrivi il Cavaliere della Luna finale di stagione? Qualche previsione audace su come finirà la stagione? Fateci sapere nei commenti!