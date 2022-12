Quando esce la terza stagione di The Mandalorian su Disney+?

L’attesa per Il Mandaloriano la stagione 3 è quasi finita! Certo, la serie non tornerà per la sua terza stagione in tempo per Natale come speravano i fan, ma non saremo troppo lontani nel 2023 quando ci riuniremo con Din Djarin e Grogu.

Tuttavia, se hai deciso di saltare Il libro di Boba Fettdovrai sintonizzarti su almeno una parte di quella serie per capire gli eventi che si svolgeranno nella stagione 3. Vedi, gli ultimi episodi dello spettacolo di Boba fungono da ripiego Il Mandaloriano stagione 2.5. Anche se non rovineremo ciò che accade, possiamo dire che rimarrai confuso nel sintonizzarti sulla terza stagione se non sei a conoscenza delle rispettive trame di Mando e Grogu in quella serie.

Il libro di Boba Fett ha un totale di sette episodi, ma sono gli episodi 5-7 a cui devi davvero prestare attenzione se sei solo curioso di sapere come si collega Il Mandaloriano. Se non hai tempo per guardare la serie di Bob, i riassunti sono sempre utili.

Ecco quando debutterà la terza stagione!

La data di uscita della stagione 3 di Mandalorian

La stagione 3 inizierà in streaming su Disney+ mercoledì 1 marzo 2023. Come le stagioni precedenti, ci saranno un totale di otto episodi, la maggior parte dei quali scritti da Jon Favreau. Tuttavia, Favreau ha co-sceneggiatori in Noah Kloor (episodio 3) e Dave Filoni (episodio 4 e 7).

Come riportato da Deadline, Carl Weathers (Greef Karga), Giancarlo Esposito (Moff Gideon) e Katee Sackhoff (Bo-Katen Kryze) torneranno. Christopher Lloyd si è unito al cast in un ruolo sconosciuto.

Il Mandaloriano la stagione 3 riprende subito dopo gli eventi di Il libro di Boba Fett con Din Djarin in missione per ripristinare ciò che ha perso. Guarda il teaser trailer qui sotto:

