Quando esce il prossimo episodio?

Che ore sono? Tempo per un altro nuovo episodio di High School Musical: Il Musical: La Serie stagione 3! Il secondo episodio di HSMTMTS è ora in streaming su Disney+ ed è un altro fantastico episodio estivo.

Avvertimento: in vista di lievi spoiler HSMTMTS episodio 2.

Con la voce che Camp Shallow Lake metterà in scena la prima produzione studentesca di Congelato, l’episodio 2 vede i campeggiatori in delirio mentre iniziano le audizioni. Inutile dire che tutti sono in lizza per uno dei ruoli principali, il che mette EJ in una situazione interessante come regista inaspettato della produzione.

Fortunatamente, ha ricevuto l’aiuto del suo amico Val, che interviene per fungere da gruppo imparziale per aiutare a scegliere i ruoli chiave della produzione. In tutto l’episodio, tutti i nostri Wildcats preferiti hanno dato il massimo nella speranza di assicurarsi un ruolo. Proprio quando sembrava che la lista del cast stesse per essere pubblicata, l’episodio è giunto al termine lasciandoci con un grande cliffhanger. Quindi, quando arriverà esattamente il prossimo episodio?

Quando esce l’episodio 3 di HSMTMS stagione 3?

Come la maggior parte delle serie originali Disney+, HSMTMS rilascia nuovi episodi ogni mercoledì, il che significa che l’episodio 3 arriverà alle 3:00 ET di mercoledì 10 agosto.

L’episodio della prossima settimana dovrebbe portare con sé notizie su chi interpreterà i ruoli chiave nella produzione di Camp Shallow Lake Congelato come viene rivelato l’elenco del cast. Prevediamo inoltre che l’episodio porterà con sé l’inizio delle prove, il che dovrebbe significare alcune nuove esibizioni del cast di Congelatomelodie iconiche!

High School Musical: Il Musical La Serie la stagione 3 è ora in streaming su Disney+ con nuovi episodi in arrivo settimanalmente il mercoledì.