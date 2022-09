Quando esce il film su Disney+?

Hocus Pocus è un’amata commedia soprannaturale ed è un film a cui i fan si rivolgono sempre mentre Halloween si avvicina.

Ora, dopo quasi 30 anni, le spaventose sorelle Sanderson stanno tornando sui nostri schermi per un tanto atteso sequel che arriverà su Disney+.

Comprensibilmente, i fan del film classico sono ansiosi di approfondire il nuovo film il prima possibile, ma quando è esattamente il momento di uscita di Hocus Pocus 2?

Hocus Pocus 2 | Trailer ufficiale BridTV 11289 Hocus Pocus 2 | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/8HXuiWZV3jg/hqdefault.jpg 1098771 1098771 centro 13872

Anteprima della trama di Hocus Pocus 2

Sono passati 29 anni da quando le vili sorelle Sanderson sono arrivate per la prima volta per portare il caos a Salem, nel Massachusetts.

Nonostante sia stato sconfitto da Max, Dani e Allison, il fastidioso trio è tornato per vendicarsi nel nuovo film e deve fare i conti con un mondo molto diverso da quello che hanno visitato l’ultima volta nel 1993.

A ostacolare le streghe c’è un nuovo trio di studenti delle scuole superiori – Becca, Cassie e Izzy – che sono l’unica difesa di Salem contro il caos in arrivo mentre si avvicina la vigilia di Ognissanti.

Hocus Pocus 2 © Disney+

Data e ora di rilascio di Hocus Pocus 2

Hocus Pocus 2 uscirà su Disney+ venerdì 30 settembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte dei nuovi arrivi su Disney+, il nuovo film uscirà contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Hocus Pocus 2 © Disney+

Incontra il cast

Hocus Pocus 2 dà il benvenuto ad alcuni volti familiari nel cast dopo quasi 30 anni, presentando anche ai fan alcuni nuovi membri del cast.

Bette Midler nel ruolo di Winifred “Winnie” Sanderson | La più anziana delle sorelle Sanderson che possiede l’abilità magica dell’elettrocinesi e acquisisce gran parte della sua conoscenza grazie a un libro di incantesimi senzienti.

Taylor Paige Henderson nel ruolo del giovane Winifred Sanderson

Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson | La sorella di mezzo del trio, Mary ha un olfatto potenziato che le permette di rintracciare la sua preda.

Nina Kitchen nel ruolo della giovane Mary Sanderson

Sarah Jessica Parker come Sarah Sanderson | La più giovane delle tre sorelle, Sarah ha la capacità di produrre un richiamo ipnotico da sirena.

Juju Journey Brener nei panni della giovane Sarah Sanderson

Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson | Un ex amante di Winifred che è stato resuscitato dai morti come uno zombi.

Whitney Peak come Becca | Una studentessa delle superiori e aspirante strega che evoca accidentalmente le sorelle Sanderson.

Belissa Escobedo nel ruolo di Izzy | La bizzarra migliore amica di Becca che aiuta a evocare le tre streghe.

Lilia Buckingham nel ruolo di Cassie Traske | La figlia del sindaco di Salem, Cassie è una popolare compagna di classe ed ex amica di Becca e Izzy.

Hannah Waddingham nel ruolo di Madre Strega | Una strega misteriosa e sinistra che regala alle giovani sorelle Sanderson il loro iconico libro di incantesimi.

Tony Hale nel ruolo di Jefry Traske | Il padre di Cassie e il sindaco di Salem.

Sam Richardson come Gilbert | Il proprietario dell’Olde Salem Magic Shoppe, che si trova nell’ex casa della sorella Sanderson.

Froy Gutierrez nel ruolo di Mike | Il ragazzo di Cassie

Hocus Pocus 2 © Disney+ | Matt Kennedy

Hocus Pocus 2 arriverà su Disney+ venerdì 30 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quanti mariti aveva Marilyn Monroe e chi erano?