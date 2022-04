Quando è l’ultimo episodio di Moon Knight?

Cavaliere della Luna l’episodio 5 ci ha lasciato singhiozzare! Ci vorrà tutta la settimana per sentirsi meglio (e poi un po’). Il prossimo episodio ci farà sentire meglio? Per come è andata la serie, ne dubito! La fine della prima stagione è vicina? Quando è l’ultimo episodio di Cavaliere della Luna stagione 1? Ecco tutti i dettagli per non perderti.

Disney+ è stato presentato in anteprima Cavaliere della Luna solo poche settimane fa, ma abbiamo ancora diversi episodi al termine, giusto? Dopotutto, siamo solo all’episodio 5? Bene, odiamo darti le cattive notizie, non odiare il messaggero! Che ci crediate o no, ci sono solo sei episodi nella prima stagione. Quindi, quando sarà la prima?

Quando uscirà l’ultimo episodio di Moon Knight?

L’ultimo episodio di Cavaliere della Luna la stagione 1 è l’episodio 6, un episodio di cui non abbiamo ancora il titolo (quindi vi terremo aggiornati su questo), e sarà presentato in anteprima su Disney+ mercoledì prossimo, 4 maggio 2022, alle 3:00 ET.

Cavaliere della Luna è sicuramente una serie che è sul lato corto. Poi di nuovo, la maggior parte degli spettacoli Disney + Marvel lo sono. Tuttavia, non posso credere che non avremo nemmeno almeno otto episodi!

Moon Knight stagione 2 sta succedendo?

Stiamo parlando di questa stagione come “stagione 1” perché siamo super fiduciosi di ottenere una seconda stagione. Tuttavia, nulla è stato ancora confermato. Sappiamo che Oscar Isaac ha firmato solo per una stagione con la Marvel, quindi devono succedere molte cose per convincere l’attore a tornare. Ma restiamo ottimisti! Non appena avremo notizie, aggiorneremo questo post.

Non dimenticare, guarda il finale di stagione di Cavaliere della Luna il 4 maggio alle 3:00 ET, solo su Disney+. Guarderai il finale non appena sarà disponibile su Disney+ o lo guarderai più avanti nel corso della giornata? Guarderò al più presto per evitare di imbattermi in spoiler online.