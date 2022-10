Quando è lo speciale Marvel su Disney+?

Con ben 14 anni di film e programmi TV, può essere difficile trovare qualcosa di nuovo e fresco nelle ultime offerte della Marvel.

Ma questo è qualcosa che non si può dire del prossimo spettrale speciale televisivo Werewolf by Night che dovrebbe arrivare su Disney+ in vista di Halloween.

Naturalmente, lo speciale Marvel ha attirato molta attenzione da parte dei fan che sono ansiosi di guardare non appena arriva, ma quando è esattamente l’ora di uscita di Werewolf by Night e cosa possono aspettarsi gli spettatori?

Anteprima della trama di Werewolf by Night

Werewolf by Night racconta la storia di una cabala segreta di cacciatori di mostri che emergono dall’ombra e si riuniscono al Tempio di Bloodstone dopo la morte del loro capo.

In una notte buia e cupa, i partecipanti sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per vincere una potente reliquia in una caccia che li porterà faccia a faccia con un pericoloso mostro.

L’agghiacciante speciale Marvel richiama i film horror degli anni ’30 e ’40, portando un senso di terrore e macabro in un angolo completamente nuovo del MCU.

Werewolf by Night data e ora di uscita

Werewolf by Night uscirà su Disney+ venerdì 7 ottobre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come la maggior parte dei nuovi arrivi su Disney+, lo speciale spettrale di 54 minuti verrà rilasciato contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

18:00 AEDT a Sydney, Australia

Michael Giacchino si cimenta nella regia

Quando pensi al nome Michael Giacchino, rimani immediatamente attratto dall’enorme quantità di lavoro del compositore che compone musiche per film e programmi TV.

Nel corso di una carriera di quasi 30 anni, Giacchino ha lavorato a oltre 150 film, serie TV e videogiochi con crediti notevoli in una miriade di film Pixar e Marvel, franchise Planet of the Apes e Jurassic World oltre a Rogue Uno: Una storia di Star Wars e The Batman del 2022.

È stata quindi una grande sorpresa per molti vedere il nome di Giacchino elencato come il regista di Werewolf by Night quando è stato annunciato nel marzo 2022.

Parlando a ComicBook.com a giugno del lavoro come regista, Giacchino ha detto: “Mi sono divertito moltissimo. È un processo incredibilmente impegnativo. Lo adoro.

“Ogni giorno mi sono divertito a lavorarci e ci siamo trovati nel mezzo. Speriamo che molto presto condivideremo molto di più al riguardo.

“Sì. Non c’è molto che non posso dire a parte il fatto che mi sto divertendo e sto lavorando a qualcosa che amo. Quindi, questa è una vittoria per tutti proprio lì”.

Werewolf by Night non sarà il primo credito alla regia di Giacchino poiché ha anche diretto il cortometraggio Monster Challenge e un episodio di Star Trek: Short Treks.

Werewolf by Night sarà disponibile su Disney+ venerdì 7 ottobre 2022.

