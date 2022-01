Quando è Eternals su Disney Plus? Confermato il tempo di rilascio

Dopo la grande siccità Marvel del 2020, l’anno scorso l’MCU è tornato in ottima forma con innumerevoli nuovi film e programmi TV che hanno abbellito i nostri schermi.

Uno dei lungometraggi in arrivo è stato il fantastico Eternals che ha approfondito i miti dell’universo Marvel come mai prima d’ora.

Dopo la sua uscita cinematografica, Eternals dovrebbe essere rilasciato sulla piattaforma di streaming Disney+, ma quando esattamente i fan potranno guardarlo?

Gli Eterni dei Marvel Studios | Trailer finale

Data di uscita e trama di Eternals

Dopo l’uscita originariamente prevista per novembre 2020, Eternals è finalmente arrivato sugli schermi negli Stati Uniti e nel Regno Unito il 5 novembre 2021.

Il film racconta l’epica storia degli Eterni titolari, un gruppo di eroi quasi immortali che vivono sulla Terra in segreto da migliaia di anni, vegliando silenziosamente sull’umanità mentre si evolve.

Tuttavia, a seguito degli eventi di Vendicatori: Fine del gioco, un incidente noto come “l’emergenza” costringe gli Eterni a lasciare l’ombra e riunirsi per affrontare il loro nemico più antico, i Devianti.

Quando è Eternals su Disney Plus?

Eternals arriva su Disney+ mercoledì 12 gennaio 2022.

I fan che sperano di guardare il film Marvel non appena sarà disponibile potranno farlo da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti.

Come tutte le uscite Disney+, il film uscirà contemporaneamente in tutto il mondo, il che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 CET in India

19:00 AEDT a Sydney, Australia

Con una durata di 157 minuti (o due ore e 37 minuti), i fan negli Stati Uniti potrebbero passare una notte molto tarda se vogliono guardare subito.

La data di uscita del DVD di Eternals arriverà presto

Per coloro che sono fan dei media fisici, la versione Blu-ray e DVD di Eternals non è troppo dietro l’angolo.

Negli Stati Uniti, il film arriverà sugli scaffali dei negozi il 15 febbraio.

Nel frattempo, i fan nel Regno Unito potranno acquistare una copia fisica del film una settimana prima dal 7 febbraio.

Oltre al film, l’uscita in DVD e Blu-ray includerà una serie di caratteristiche speciali tra cui commenti audio, scene eliminate, una gag reel e varie featurette dietro le quinte.

Eternals arriva su Disney+ mercoledì 12 gennaio 2022.

