LAS VEGAS, NEVADA – 03 APRILE: (LR) V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin e J-Hope dei BTS partecipano alla 64a edizione dei GRAMMY Awards all’MGM Grand Garden Arena il 03 aprile 2022 a Las Vegas, Nevada. (Foto di Lester Cohen/Getty Images per The Recording Academy)

La Walt Disney Company ha firmato un importante accordo, facendo crescere il loro contenuto internazionale originale. La Walt Disney Company Asia Pacific e la multinazionale di intrattenimento sudcoreana HYBE hanno annunciato la loro collaborazione globale per i contenuti. Le due società lavoreranno insieme per mostrare il lavoro creativo dell’industria della musica e dell’intrattenimento della Corea del Sud. E questo include la boy band di successo, i BTS!

L’accordo tra i due include la distribuzione globale di cinque importanti titoli di contenuti di HYBE, che include due serie esclusive con il popolare gruppo musicale che verranno lanciate sui servizi di streaming Disney.

Uno di quei progetti è BTS: Permesso di ballare sul palco – LA. Il film del concerto presenta l’esibizione dal vivo della band al Sofi Stadium di Los Angeles nel novembre 2021. Questa è stata la prima volta in due anni che hanno incontrato i fan di persona a causa della pandemia.

L’altro che sicuramente farà eccitare l’ESERCITO è Monumenti BTS: Oltre la stella. Di cosa si tratta e quando potrai guardarlo? Scopri di seguito!

Quando debutterà BTS Monuments: Beyond The Star?

Secondo un comunicato stampa, Monumenti BTS: Oltre la stella sarà rilasciato sui servizi di streaming della Disney il prossimo anno. La società non ha detto quale servizio di streaming ospiterà le nuove docuserie.

Il documentario seguirà il viaggio delle icone pop negli ultimi nove anni. Con l’accesso a una libreria di musica e filmati in quel periodo, la serie presenterà la vita quotidiana, i pensieri e i piani dei membri del gruppo musicale mentre “si preparano per il loro secondo capitolo”.

Se desideri ancora più contenuti BTS, V si unirà ad altre star sudcoreane in un reality show di viaggio che le porterà in un viaggio a sorpresa in cui potranno godere di una varietà di attività ricreative e divertenti.

Monumenti BTS: Oltre la stella uscirà nel 2023.

