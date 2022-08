Quando aumenterà il tuo prezzo Disney Plus e quando verrà rilasciato il nuovo livello pubblicitario?

Quando aumenterà il prezzo del tuo abbonamento Disney Plus, quando verrà rilasciato il nuovo livello supportato dalla pubblicità e cosa includerà?

Il costo delle piattaforme di streaming continua ad aumentare e poiché gli abbonati di tutto il mondo cercano dietro il divano qualche soldo in più, molti ora devono dare la priorità a quale servizio di streaming pagare ogni mese.

Questa settimana, Disney Plus ha annunciato che la loro opzione di livello base vedrà purtroppo un aumento di prezzo poiché il servizio introdurrà per la prima volta annunci pubblicitari nella loro esperienza di streaming.

Quindi, quando aumenterà il prezzo del tuo abbonamento, di quanto e cosa sappiamo del nuovo modello di streaming supportato da pubblicità in arrivo su Disney Plus?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro non mentirò. Amo la #Disney, ma aumentare il prezzo di #DisneyPlus dato l’attuale clima economico era di pessimo gusto. 🤷🏽‍♂️ Qualcosa su cui così tante persone fanno affidamento per l’intrattenimento a casa durante questi tempi difficili in cui abbiamo come 3 pandemie in corso contemporaneamente… #Marvel #StarWars pic.twitter.com/K7klmlkr4y — MediaVerse+ ➐ (@MediaVersePlus) 10 agosto 2022

Visualizza Tweet

Quando aumenteranno i tuoi prezzi Disney Plus e di quanto?

Mercoledì 10 agosto, la Walt Disney Company ha tenuto la sua chiamata sugli utili del terzo trimestre 2022, in cui ha rivelato che il prezzo del suo piano di abbonamento senza pubblicità aumenterà di prezzo.

Il nuovo prezzo aumenterà da $ 7,99 al mese a $ 10,99 al mese, a partire dall’8 dicembre 2022. Per gli abbonamenti annuali, il prezzo aumenterà a $ 109,99, sempre a partire dall’8 dicembre 2022.

Come descritto nella prossima sezione, l’aumento del prezzo lascerà il posto a un nuovo livello supportato dalla pubblicità per l’abbonamento Disney Plus; i nuovi piani standalone per Disney Plus, Hulu ed ESPN Plus sono i seguenti:

Disney Plus (con pubblicità) – $ 7,99 al mese, nessuna opzione annuale

Disney Plus (senza pubblicità) – $ 10,99 al mese, $ 109,99 all’anno

Hulu (con annunci) – $ 7,99 al mese, $ 79,99 all’anno

Hulu (senza pubblicità) – $ 14,99 al mese, nessuna opzione annuale

ESPN+ (con annunci) – $ 9,99 al mese, $ 99,99 all’anno

ESPN+ UFC PPV – $ 74,99 per evento

ESPN+ UFC PPV annuale – Nessuna opzione mensile, $ 124,98 all’anno

I clienti devono notare qui che gli aumenti dei prezzi di Hulu entreranno in vigore dal 23 agosto 2022, con l’aumento per ESPN+ in vigore dal 10 ottobre 2022.

Sebbene l’improvviso aumento dei costi di abbonamento frustrerà comprensibilmente i clienti, Disney Plus ha propagandato per un po’ di tempo un aumento dei prezzi, con la piattaforma che ha annunciato tali cambiamenti a marzo.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Alle persone che si lamentano dell’aumento dei prezzi Disney+: Hanno sempre sottovalutato il prezzo del prodotto per farti entrare. Spendono molto di più per i contenuti di quanto non guadagnino con entrate secondarie. Sicuramente ti sei reso conto che questo giorno stava arrivando? — Caleb Borchers (@CalebABorchers) 11 agosto 2022

Visualizza Tweet

Disney Plus per introdurre un nuovo livello supportato dalla pubblicità

Tuttavia, in sostituzione del livello più basso degli abbonamenti Disney Plus, l’8 dicembre verrà introdotto un nuovo piano supportato dalla pubblicità.

Questo livello includerà annunci pubblicitari che verranno incorporati nella tua esperienza di streaming, con il prezzo fissato a $ 7,99 al mese, il prezzo originale del livello senza pubblicità menzionato in precedenza.

In una dichiarazione tramite The Walt Disney Company, il presidente della Disney Media and Entertainment Distribution Kareem Daniel ha affermato che “Con la nostra nuova offerta Disney+ supportata dalla pubblicità e una gamma ampliata di piani per l’intero portafoglio di streaming, forniremo una maggiore scelta ai consumatori a un ritmo varietà di fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze dei nostri spettatori e attrarre un pubblico ancora più ampio”.

Secondo un rapporto di The Verge dell’inizio di quest’anno, il CEO della Disney Bob Chapek ha affermato che la pubblicità dell’esperienza si ridurrà a quattro minuti all’ora di visualizzazione dei contenuti. Inoltre, le pubblicità non saranno presenti come parte dell’esperienza di streaming sui profili dei bambini, secondo il CFO Christine McCarthy tramite The Verge.

Anche i fan internazionali non dovrebbero essere compiaciuti del fatto che i loro prezzi rimangano gli stessi, poiché la società ha notato che il suo piano è di implementare questi cambiamenti in tutto il mondo nel 2023.

C’è anche l’offerta Disney Bundle di cui i clienti possono usufruire:

Base (con pubblicità): Disney Plus e Hulu – $ 9,99 al mese

Base (senza pubblicità): Disney Plus, Hulu ed ESPN+ – $ 12,99 al mese

Eredità [existing subscribers only]: Disney Plus (senza pubblicità), Hulu (con pubblicità) e ESPN+ (con pubblicità) – $ 14,99 al mese

Premium – Disney Plus (senza pubblicità), Hulu (senza pubblicità) ed ESPN+ (con pubblicità) – $ 19,99 al mese

Netflix dovrebbe anche introdurre presto un piano di abbonamento in streaming supportato dalla pubblicità nel 2023, ma ha affermato che questo livello non includerà tutti i contenuti Netflix disponibili al momento del rilascio, nessuna parola sul fatto che il livello Disney supportato dalla pubblicità sarà nello stesso formato.

“Disney+, Hulu ed ESPN+ offrono contenuti ed esperienze di visualizzazione senza precedenti e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo in streaming oggi, con oltre 100.000 titoli di film, episodi TV, programmi originali, eventi sportivi ed eventi dal vivo collettivamente”. – Kareem Daniel, tramite The Walk Disney Company.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

