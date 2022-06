Quando arriverà la seconda stagione di Monsters at Work su Disney+?

La Disney non è nota per avere sequel o prequel solidi. Con la creazione di Disney+, però, le cose stanno cambiando ed è particolarmente degno di nota Mostri al lavoro.

Per anni, la Disney è stata nota per aver realizzato sequel poco brillanti dei suoi amati film, ma Mostri al lavoro ha davvero cambiato le sorti Non solo lo spettacolo ha ripreso da dove il film si era interrotto, ma la serie è anche riuscita a presentare personaggi nuovi e adorabili insieme ai personaggi che conosciamo e amiamo.

Mentre Mostri al lavoro non è un sostituto del film originale, è un bello spettacolo che mantiene il cuore del film originale. Siamo onesti, è anche molto meglio del prequel, Università dei mostri. Quando la prima stagione si è conclusa, non era chiaro se la storia sarebbe continuata. Tylor ha ottenuto ciò che sperava, mentre anche Mike e Sulley hanno mantenuto i loro ruoli.

Indipendentemente da ciò, la stagione 2 di Mostri al lavoro sta arrivando, ma quando dovresti iniziare a pianificare un rewatch della stagione 1?

Quando debutterà la seconda stagione di Monsters at Work su Disney+?

Sfortunatamente, la stagione 2 di Mostri al lavoro non arriverà presto. Come evidenziato da un tweet pubblicato sul Twitter ufficiale Disney+, non vedremo la stagione 2 fino al 2023. Fondamentalmente, abbiamo almeno 6 o più mesi di attesa prima di vedere qualche nuova Mostri al lavoro Episodi.

Anche se non c’è una data concreta, è bello sapere che avremo una stagione 2. Come accennato in precedenza, lo spettacolo si è interrotto su un punto piuttosto solido, quindi un’altra stagione non sembrava fosse nelle carte.

Con la stagione 2 in lavorazione, ci sono molte domande che circolano su ciò che lo show tratterà dopo, specialmente con Mike e Sulley. Il dinamico duo è uscito dai guai una manciata di volte nella prima stagione e, in senso lato, ha salvato tutto. A questo punto, non è chiaro dove andrà il loro viaggio a meno che non vediamo Boo fare la sua comparsa.

Ad ogni modo, stagione 2 di Mostri al lavoro sta arrivando ma non così presto come potresti pensare. la stagione 1 è buona, quindi si spera che la tendenza continui. In caso contrario, Disney+ ha molti altri sequel e prequel in arrivo.

Stagione 1 di Mostri al lavoro è attualmente in streaming su Disney+. Hai intenzione di guardare la seconda stagione? Audio disattivato nei commenti.