BRASILE – 22/05/2021: In questa illustrazione fotografica il logo Disney + (Plus) visualizzato sullo schermo di uno smartphone. È un servizio in abbonamento di streaming video online di proprietà e gestito da Direct-to-Consumer & International, una sussidiaria di The Walt Disney Company. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Quali sono i tuoi programmi preferiti in streaming sulla piattaforma Disney+? Qualcuno di loro è stato cancellato quest’anno? Di seguito, condividiamo una rapida scheda di tutti gli spettacoli Disney+ e dove si trovano in modo da non perderti nulla!

Esistono cancellazioni anche quando si tratta di spettacoli in streaming. Ora, capiamo che tutte le cose belle devono finire, possiamo prepararci per un finale di serie. Ma una cancellazione? Ora che punge! Spesso le cancellazioni sono improvvise e colgono di sorpresa i fan, e che terribile sorpresa! Tuttavia, non tutte le cancellazioni sono dovute a valutazioni basse e recensioni negative. A volte, è semplicemente un cambio di programma con la produzione o il cast (come vedrai con uno degli spettacoli elencati di seguito).

La tua serie Disney+ preferita è stata rinnovata o cancellata? Scopriamolo! E ricorda di tenere questa pagina a portata di mano poiché la aggiorneremo man mano che emergono maggiori dettagli sugli spettacoli elencati.

Quali programmi Disney+ sono stati cancellati o rinnovati?

Ecco lo stato degli spettacoli Disney+ finora, scoprirai che le cancellazioni sono in corso grassetto.

Andor, rinnovato attraverso la stagione 3

Grosso colpo, rinnovato attraverso la stagione 2

Ballando con le stelle, rinnovato fino alla stagione 32

Diario di un futuro presidente, annullato

Galleria Disney: The Mandalorian, rinnovato per la stagione 2

Doogie Kamealoha, MD, rinnovato per la stagione 2

Occhio di Falco, annullato

High School Musical: The Musical: La serie, rinnovato attraverso la stagione 3

Loki della Marvel, rinnovato per la stagione 2

E se della Marvel?…, rinnovato per la stagione 2

Star Wars: Il lotto cattivo, rinnovato per la stagione 2

Il Mandaloriano, rinnovato attraverso la stagione 3

La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosa, rinnovato per la stagione 2

Turner & Hooch, annullato

Il mondo secondo Jeff Goldblum, rinnovato per la stagione 2

Gli spettacoli Disney+ che non sono stati rinnovati o cancellati (ad aprile 2022), includono:

Appena oltre, non rinnovato o annullato a partire da aprile 2022

Benvenuto sulla Terranon rinnovato o annullato a partire da aprile 2022

Cavaliere della Lunanon rinnovato o annullato a partire da aprile 2022

Occhio di Falco Inizialmente si diceva che avrebbe ottenuto una seconda stagione, ma sembra che i piani siano cambiati poiché ora è considerata una serie limitata. Cavaliere della Luna, d’altra parte, potrebbe arrivare una seconda stagione, ma vi terremo aggiornati non appena sapremo qualcosa di ufficiale. Aggiorneremo anche questa pagina quando verranno annunciati nuovi avvisi di rinnovo o cancellazione.

Quale serie Disney+ è la tua attuale preferita?