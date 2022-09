Quali brani vengono riprodotti in Hocus Pocus 2?

(LR): Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanderson, Bette Midler nel ruolo di Winifred Sanderson, Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson e Tony Hale nel ruolo del sindaco Traske in HOCUS POCUS 2, esclusivamente su Disney+. Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sono passati 29 lunghi anni, ma le nostre streghe preferite sono tornate! Hocus Pocus 2 è finalmente arrivato su Disney+ e non ha tardato a conquistare gli spettatori a casa.

Non preoccuparti, non ci sono spoiler in vista, o almeno nessuno relativo alle trame del film! Invece, siamo qui con il tuo sguardo alla straordinaria colonna sonora del sequel.

Attraverso Hocus Pocus 2, ci sono molte canzoni incredibili che risuonano sullo sfondo del film. Mentre alcuni sono facili da identificare, ce ne sono altri che potrebbero non saltare subito fuori lasciandoti interrogare sui titoli delle canzoni.

Se stai guardando il film e ti stai chiedendo quali brani vengono riprodotti in sottofondo, sei nel posto giusto! Abbiamo lanciato la nostra app Shazam per identificare ogni canzone che compone il Hocus Pocus 2 colonna sonora per eliminare il lavoro di indovinare dal processo per te!

Colonna sonora di Hocus Pocus 2: ogni brano riprodotto in Hocus Pocus 2

Cercando di capire quali canzoni hai sentito suonare in sottofondo mentre guardavi Hocus Pocus 2? Scopri il completo Hocus Pocus 2 elenco dei brani della colonna sonora di seguito:

“Il giardino della magia” di Hannah Waddington

“Hocus Pocus Too Doo” di Big Bob Kornegay

“Planet Claire” dei B-52

“Skate” di Silk Sonic

“Afraid of the Night” di DBone and the Remains con Earl St. Clair

“Ghosted” di DBone and the Remains

“One Way or Another” (versione Hocus Pocus 2) di Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy

“Somebody’s Watching Me” (Urban Renewal Project Remix) di Rockwell

“Ho messo un incantesimo su di te” (Hocus Pocus Incantation) di Jay Hawkins

“Il giardino della magia” di Sarah Jessica Parker

“Le streghe sono tornate” di Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy

Inutile dire che la Disney ha creato ancora una volta un’incredibile colonna sonora che fonde insieme canzoni originali e alcuni fantastici classici. Il Hocus Pocus 2 la versione di “One Way or Another” è stata davvero straordinaria ed è stato un momento così divertente nel film, che ci ha regalato vibrazioni serie “I Put a Spell on You”!

Oh, e non dimentichiamoci del verme che è “Le streghe sono tornate”, che sarà sicuramente uno dei preferiti del film.

Hocus Pocus 2 è ora in streaming su Disney+!