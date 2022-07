Quale attrice interpreta Aisha in Ms. Marvel Episode 5?

**Attenzione – Spoiler in vista per la signora Marvel**

Episodio 4 di Signora Marvel ha organizzato l’inaspettato viaggio di Kamala Khan indietro nel tempo fino alla Partizione dell’India e l’episodio 5 è rimasto in questa ambientazione per raccontare la sincera storia della bisnonna di Kamala, Aisha.

In questo penultimo episodio emozionante, è stata raccontata la storia di Aisha, che ha anche portato un sorprendente momento di chiusura del cerchio per Kamala e ti presentiamo l’attrice che interpreta Aisha.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel seguirà Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie conterrà sei episodi e il personaggio apparirà anche nel prossimo film Le Meraviglie film guidato da Carol Danvers di Brie Larson, alias Captain Marvel.

La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 8969 La signora Marvel dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/m9EX0f6V11Y/hqdefault.jpg 973000 973000 centro 13872

Riepilogo episodio 5

Episodio 5, intitolato Di volta in voltaha permesso al pubblico di rimanere nell’India degli anni ’40 e ha accolto la storia di Aisha in primo piano.

Vediamo Aisha fuggire dalle forze britanniche e in seguito scopriamo che stava scappando anche da Najma e anche dall’altro Djinn, che voleva usare il suo braccialetto per tornare a casa.

Invece, Aisha si stabilisce con il contadino locale Hasan e la coppia ha un figlio insieme, Sana, la nonna di Kamala Khan.

Minacciate dall’inseguimento del Djinn e dall’imminente Partizione, Aisha e la sua famiglia decidono di fuggire dalla loro casa per partire per il Pakistan, ma Najma ferisce mortalmente Aisha prima che possa salire sul treno con Hasan e Sana.

L’episodio 5 raggiunge quindi Kamala Khan dove l’abbiamo lasciata alla fine dell’episodio 4 e viene rivelato che è stata lei a salvare Sana, riportandola da suo padre su una scia di stelle dopo che la folla li ha separati.

Foto di VALERIE MACON/AFP via Getty Images

Quale attrice interpreta Aisha? Incontra Mehwish Hayat

La 34enne attrice cinematografica e televisiva pachistana Mehwish Hayat ha avuto una carriera sana recitando in alcuni dei film di maggior incasso del Pakistan.

La carriera di Hayat è iniziata alla fine degli anni 2000 con gli spettacoli televisivi Neeli e Chaar Chand precedendo un lungo elenco di film e altri crediti televisivi.

L’attrice ha anche onorato un ruolo ricorrente nella serie Enaayadove Hayat ha interpretato il personaggio principale per 12 episodi, e ha anche recitato in commedie popolari Attore in diritto, Carica matrimonioe Chalawa.

Non solo Hayat ha interpretato Aisha nell’episodio 5 di Signora Marvelma l’attrice è apparsa anche brevemente negli episodi 3 e 4, tuttavia, Hayat non dovrebbe apparire nell’episodio finale dello spettacolo Disney Plus.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro

Guida agli episodi di Ms. Marvel e programma di rilascio

Signora Marvel ha un totale di sei episodi nella sua stagione di debutto su Disney Plus e al momento non si sa nulla della seconda stagione a causa della fatturazione della miniserie.

I fan della Marvel si prepareranno per l’episodio finale dello spettacolo la prossima settimana, che potrebbe presentare uno o due cameo per impostare progetti futuri.

Di seguito, abbiamo evidenziato le date di uscita di tutti e sei gli episodi così come sono attualmente e aggiorneremo i titoli degli episodi non appena verranno annunciati:

Episodio 1: Generazione Perché – 8 giugno 2022

– 8 giugno 2022 Episodio 2: Schiacciato – 15 giugno 2022

– 15 giugno 2022 Episodio 3: Destinata – 22 giugno 2022

– 22 giugno 2022 Episodio 4: Vedere Rosso – 29 giugno 2022

– 29 giugno 2022 Episodio 5: Di volta in volta – 6 luglio 2022

– 6 luglio 2022 Episodio 6: TBA – 13 luglio 2022