Qual è lo spettacolo più visto su Disney+ da guardare in questo momento? 11 gennaio

(LR): Temura Morrison è Boba Fett e Ming-Na Wen è Fennec Shand in THE BOOK OF BOBA FETT di Lucasfilm, esclusivamente su Disney+. © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Disney+ non esiste da tanto tempo quanto Netflix o Hulu, ma è ancora una delle piattaforme di streaming più popolari del gioco grazie a due dei più grandi franchise del mondo: Marvel e Star Wars. Al momento, quale serie è la più vista del servizio? (Ultimo aggiornamento: 11 gennaio)

Il mondo dell’intrattenimento appartiene alle piattaforme di streaming. Ogni servizio sta pubblicando i loro migliori spettacoli e film e promettono che ne arriveranno ancora di più. Hai una piattaforma di riferimento? A nostro modesto parere, HBO Max è il nostro preferito quando si tratta di lungometraggi, ospita alcune delle più grandi uscite cinematografiche. Adoriamo anche Apple TV+ per le sue storie uniche e le sue straordinarie performance. Nel frattempo, Peacock e Paramount+ stanno ancora trovando ciò che funziona per loro, ma stanno rapidamente scalando.

Per quanto riguarda Disney+, potrebbe non avere tanti spettacoli e film originali come gli altri, ma non ne ha bisogno. Tutto ciò di cui ha bisogno è la potenza della Marvel e di Star Wars per avere successo, per non parlare dell’enorme libreria di classici Disney che offre. A partire dall’11 gennaio 2022, ecco cosa è popolare sulla piattaforma.

Qual è la serie più vista su Disney+ in questo momento? 11 gennaio

Prima di svelarvi qual è la serie più popolare al momento, vi va di indovinare? Abbiamo detto che Marvel e Star Wars sono i più grandi franchise di intrattenimento, quindi non ne siamo sorpresi Il libro di Boba Fett è attualmente il più visto sul servizio di streaming.

Da quando Il Mandaloriano conclusa la stagione 2, i fan erano ansiosi di mettere gli occhi sulla prossima avventura di Star Wars e Boba Fett non ha deluso. Prima Boba Fett, la serie più popolare è stata Occhio di Falco. Sono curioso di vedere quale serie sarà la più popolare quando sia la Marvel che Star Wars si prenderanno una pausa.