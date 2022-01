Qual è la traccia “giorno e notte”?

I fan della Marvel erano riluttanti a lasciare andare l’Infinity Saga insieme a un universo di eroi e cattivi che abbiamo imparato ad amare e odiare negli ultimi dieci anni, ma la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci presenta più diversità che mai.

Il nuovo trailer della serie Disney Plus, Moon Knight, dimostra che anche la Marvel può fare horror e riveliamo l’importantissima canzone che ha accompagnato il caos mentale di Marc Spector.

Con Oscar Isaac nei panni del vigilante titolare, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy, la serie di sei episodi creata da Doug Moench, Jeremy Slater e Don Perlin, segue l’ex marine degli Stati Uniti, Spector, mentre lotta con il disturbo dissociativo dell’identità e i suoi poteri appena acquisiti dal dio della luna egizio, Khonshu.

Qual è la canzone del trailer di Moon Knight?

La canzone presente nel trailer di Moon Knight della Marvel è un remix di Day ‘N’ Nite di Kid Cudi.

Ad accompagnare una manciata pulsante di vibranti note synthwave c’era un campione della canzone di Kid Cudi presente nel mixtape dell’artista del 2008, A Kid Named Cudi. È stato anche il singolo principale del suo album di debutto in studio, Man on the Moon: The End of Day, nel 2009, dove è stato intitolato Day ‘N’ Nite (Nightmare).

Scritta e co-prodotta da Kid Cudi, insieme al produttore di Brooklyn Dot da Genius, la canzone è ritagliata nel trailer per includere solo il testo “giorno e notte” e “ora tieni il telefono” per illustrare la scena in cui Marc ottiene una chiamata.

I testi di “giorno e notte” sono focalizzati nel trailer per giocare con il “cavaliere” di Moon Knight, oltre a riflettere la discordia mentale di Spector durante il giorno e il suo lavoro di vigilante di notte.

Chi potrebbe essere il compositore di Moon Knight?

Anche se abbiamo sentito alcuni componenti elettronici pesanti che accompagnano la canzone di Kid Cudi nel trailer, questo stile musicale non dovrebbe essere presente nello spettacolo stesso.

Un compositore per Moon Knight non è stato ancora annunciato e la Marvel ha un lungo e diversificato elenco di compositori che si sono uniti a una sfilza di progetti precedenti.

Prestando particolare attenzione agli spettacoli Disney Plus della Marvel, Christophe Beck ha segnato sia WandaVision che Hawkeye, tuttavia, entrambi questi punteggi sono stati a volte leggeri e giocosi che potrebbero non adattarsi al tono più cupo di Moon Knight.

Inoltre, Michael Giacchino è un veterano della Marvel dal punto di vista musicale, avendo composto la colonna sonora di tutti i film di Spider-Man e Doctor Strange del MCU. Giacchino, tuttavia, potrebbe essere stato troppo impegnato a realizzare No Way Home e l’imminente Thor: Love and Thunder per aggiungere Moon Knight ai suoi crediti.

Nuova ripartizione del trailer Marvel

La Marvel ha ora fornito ai fan il primo trailer completo di Moon Knight, dopo che un breve teaser ha stuzzicato l’appetito di molti lo scorso anno.

Il trailer ha stabilito il grave disturbo mentale con cui sta vivendo Marc di Isaac e ci viene presentato come “Steven” prima che una voce al telefono lo chiami con il suo vero nome.

La donna con cui Marc parla è confermata essere, Layla, interpretata da May Calamawy. Le voci hanno ipotizzato che potrebbe essere Layla Miller – una mutante che vive a Hell’s Kitchen conosciuta anche come Butterfly – ma potrebbe anche essere un nuovo personaggio – i fan degli X-Men stanno cercando di trovare ogni possibile passaggio per i mutanti per entrare nell’MCU .

È stato anche confermato che il personaggio di Ethan Hawke è il dottor Arthur Harrow, uno scienziato ossessivo radicato nello studio del dolore. Dalla Marvel Comics, Harrow era vicino a vincere un premio Nobel, tuttavia, presto è emersa la notizia dei suoi esperimenti nella Germania nazista.

Il trailer suggerisce anche che Arthur potrebbe studiare Marc a causa delle sue condizioni e la frase “abbraccia il caos” potrebbe essere il tentativo di Arthur di provocare l’apparizione dell’alter ego di Marc, Moon Knight.

Moon Knight sarà presentato in anteprima il 30 marzo 2022 su Disney Plus.

