Qual è il prossimo spettacolo dopo Ms. Marvel? Il programma dei Marvel Studios è stato esplorato

Per molti fan della Marvel, Signora Marvel ha interrotto la loro classifica degli spettacoli Disney Plus della Marvel finora e il fandom vuole sapere cosa accadrà dopo.

Riveliamo cosa dicono i fan sul Signora Marvel mostra nel suo insieme, rivela quali serie stanno arrivando su Disney Plus e delinea il programma dei Marvel Studios per il resto del 2022.

Creata da Bisha K. Ali per Disney Plus, la miniserie Signora Marvel segue Kamala Khan di Iman Vellani mentre i suoi nuovi poteri si risvegliano per trasformarla in Ms. Marvel. La serie contiene sei episodi e il personaggio apparirà anche nel film in uscita Le Meraviglie guidato da Capitan Marvel.

Il fandom elogia la signora Marvel

Adorazione per Signora Marvel continua a riversarsi su Twitter, con i cambiamenti creativi dello spettacolo mentre onora il materiale originale come un punto di discussione.

Anche l’origine del nome di Kamala Khan è diventata uno dei momenti più preziosi della serie.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ms. Marvel è il mio progetto MCU preferito dell’anno atm. È un esempio di come i creativi possano apportare modifiche significative ai fumetti pur rispettando e comprendendo il materiale originale, onorando il nucleo dei personaggi e modernizzandoli spingendoli a nuove vette. — Richard Newby (@RICHARDLNEWBY) 14 luglio 2022

Qual è il prossimo spettacolo dopo Ms. Marvel?

La prossima serie Marvel in anteprima su Disney Plus sarà She-Hulk: avvocato.

Tatiana Maslany debutterà nei panni di Jennifer Walters nella serie la cui premiere è prevista per il 17 agosto 2022.

Il primo trailer di Lei-Hulk ha ricevuto recensioni contrastanti da parte dei fan che hanno commentato la qualità degli effetti speciali, tuttavia, si pensa che ne verranno rivelati altri al panel del Comic-Con di San Diego della Marvel questo mese.

Va notato che tecnicamente il prossimo progetto Marvel da pubblicare su Disney Plus è Io sono Groot il 10 agosto, invece, si tratta di un brevissimo progetto composto solo da cinque cortometraggi animati.

Il programma 2022 dei Marvel Studios

C’è ancora molto per cui entusiasmarsi nel terzo e quarto trimestre del programma Marvel per il 2022, incluso uno speciale di Halloween che si pensa sia il Lupo mannaro di notte progetto:

Io sono Groot – 10 agosto 2022

– 10 agosto 2022 She-Hulk: avvocato – 17 agosto 2022

– 17 agosto 2022 Speciale Marvel di Halloween – ottobre 2022

– ottobre 2022 Speciale festivo dei Guardiani della Galassia – Dicembre 2022

– Dicembre 2022 Cosa succede se…? Stagione 2 – 2022

Nel 2023, i fan possono aspettarsi una serie di spettacoli emozionanti, tra cui Eco, Invasione segreta, Cuore di ferro, Loki Stagione 2 e molto altro.

