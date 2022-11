Programma dell’evoluzione e quanti episodi nella stagione 16

Il regno della TV è pieno di fandom appassionati, ma il seguito che Criminal Minds ha guadagnato nel corso della sua storia è a dir poco straordinario. Creato e prodotto da Jeff Davis, il dramma poliziesco americano è stato presentato per la prima volta su CBS nel lontano 2005 e ha invitato il pubblico a immergersi nella sfera dei profiler criminali nell’Unità di analisi comportamentale.

Che si tratti della scrittura, delle performance o di tutto il resto, i fan non sembrano mai stancarsi di difendere tutti gli elementi che amano della serie.

Tuttavia, molti sono rimasti sconvolti nell’apprendere che la stagione 15 sarebbe stata l’ultima, e per un certo periodo lo è stata. L’ultima stagione è stata presentata per la prima volta nel 2020, ma è stata recentemente resuscitata per più puntate, con grande gioia del pubblico.

Ora che il suo ritorno è stato finalmente inaugurato, riconosciamo il programma di Criminal Minds: Evolution e quanti episodi aspettarsi.

Criminal Minds: Programma dell’evoluzione e quanti episodi

Criminal Minds: Evolution sarà composto da soli 10 episodi in totale e puoi controllare il programma completo di Paramount+ di seguito:

Episodi 1 e 2: giovedì 24 novembre 2022

Episodio 3: giovedì 1 dicembre 2022

Episodio 4: giovedì 8 dicembre 2022

Episodio 5: giovedì 15 dicembre 2022

Episodio 6: giovedì 12 gennaio 2023

Episodio 7: giovedì 19 gennaio 2023

Episodio 8: giovedì 26 gennaio 2023

Episodio 9: giovedì 2 febbraio 2023

Episodio 10: giovedì 9 febbraio 2023

D’altra parte, coloro che guardano Criminal Minds: Evolution su Disney Plus in altri territori al di fuori degli Stati Uniti riceveranno le puntate il giorno dopo, venerdì, invece. Con questo in mente, la stagione 16 di Criminal Minds si concluderà su Disney+ venerdì 10 febbraio 2023.

In questo revival dell’iconica serie, la BAU si trova di fronte a una rete mortale di serial killer creata durante la pandemia di COVID-19.

“Lo faremmo in un batter d’occhio”

AJ Cook (che interpreta Jennifer “JJ” Jareau) si è recentemente seduto per un’intervista con BuzzFeed e gli è stato chiesto cosa ha influenzato la decisione di resuscitare la serie dopo la sua fine abbastanza recente:

“Bene, quando abbiamo terminato la stagione 15, c’erano già delle voci che circolavano. E tutti, tutto il cast, erano ovviamente come un enorme pollice in su. Certo, lo faremmo in un batter d’occhio. Questo è un sogno. Quindi, sì, in un certo senso avevamo la sensazione che si sarebbe riunito di nuovo, a un certo punto.

Ha aggiunto: “Penso che la parte sorprendente, almeno per me, e per alcuni dei miei compagni di cast, sia la rapidità con cui il riavvio è avvenuto. Lo spettacolo è sempre stato popolare, ma immagino che attraverso COVID e tutti rinchiusi in quarantena, abbia semplicemente allevato un pubblico completamente nuovo di ragazzini molto giovani che lo adoravano. Voglio dire, che spettacolo perfetto da guardare senza sosta, vero?

Non sbagliato. Non è affatto sbagliato.

Chi recita nel cast di Criminal Minds: Evolution?

Di seguito sono elencati alcuni dei membri centrali e ricorrenti del cast:

Joe Mantegna nel ruolo di David Rossi

AJ Cook nel ruolo di Jennifer “JJ” Jareau

Kirsten Vangsness nel ruolo di Penelope Garcia

Aisha Tyler nel ruolo di Tara Lewis

Adam Rodriguez nel ruolo di Luke Alvez

Paget Brewster nel ruolo di Emily Prentiss

Zach Gilford nel ruolo di Elias Voit

Josh Stewart nel ruolo di Will LaMontagne Jr

Nicole Pacent nel ruolo di Rebecca

Gli episodi di Criminal Minds vengono presentati in anteprima su Paramount+ ogni giovedì e su Disney+ ogni venerdì.

