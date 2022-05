Prepara deliziose prelibatezze internazionali con il nuovo ricettario ispirato a EPCOT

Dirigersi al Walt Disney World a Orlando, in Florida, è un evento importante per gli amanti della Disney, in particolare per i principianti. Uno dei suoi parchi più amati è EPCOT (che sta per Experimental Prototype Community Of Tomorrow). Il parco ha quattro sezioni distinte: World Celebration, World Discovery, World Nature e World Showcase. Per coloro che vogliono approfondire, il World Showcase ha 11 padiglioni nazionali che le persone possono esplorare. Ora i fan di questa parte di EPCOT possono portare a casa le prelibatezze di queste destinazioni internazionali con un nuovo libro di cucina ispirato al parco.

Il ricettario non ufficiale EPCOT dei parchi Disney lascia che i buongustai portino le loro papille gustative in un viaggio intorno al mondo dalla comodità della propria cucina. Scritto da Ashley Craft, esperta di Disneyland e Walt Disney World e autrice del bestseller Il ricettario non ufficiale dei parchi Disney, questa nuova guida presenta 100 diverse ricette basate su piatti e ristoranti memorabili del World Showcase. È in vendita e disponibile per il preordine in questo momento. Per soli $ 20, riceverai istruzioni per ricreare piatti come fish and chips dal negozio di pesce della contea dello Yorkshire presso il padiglione del Regno Unito e salatini jumbo dal ristorante tedesco del Sommerfest.

Se hai un debole per i dolci, questo tomo di 240 pagine può aiutarti a padroneggiare deliziosi dessert come il ghiaccio tritato Kakigōri del Kabuki Café nel padiglione del Giappone, i sandwich gelato con macaron francesi e il baklava al cioccolato e miele. Oltre ai pasti e ai dessert, i buongustai possono mescolare bevande iconiche come i margaritas La Cava Avocado di La Cava del Tequila in Messico, che possono anche essere trasformati in un mocktail adatto ai bambini.

Preordina la tua copia di Il ricettario non ufficiale EPCOT dei parchi Disney di Ashley Craft su Amazon per ottenerlo quando uscirà martedì 14 giugno.

