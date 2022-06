Percy Jackson: Sette giorni nelle riprese della serie Disney+

Rick Riordan ha descritto il lavoro che sta accadendo in questo momento nel prossimo spettacolo Disney di Percy Jackson

Anche se c’è ancora molto da imparare sulla prossima serie Disney di Percy Jackson, il produttore esecutivo e autore originale Rick Riordan ha pubblicato ciò che poteva sulle prime due settimane di riprese dello show Disney+.

Ovviamente, all’inizio della produzione, nell’ultimo post di Riordan non c’era nulla in merito agli scoop. Tuttavia, lo scrittore ha fatto un ottimo lavoro nel descrivere l’atmosfera e l’attività sul set.

“Ora mancano sette giorni all’inizio delle riprese Percy Jackson”, ha spiegato Riordan.

Foto: RickRiordan.com

“Sto sicuramente imparando molto sul processo di realizzazione di uno show televisivo. È necessario un esercito di persone per produrre qualcosa di così complicato, quindi sono contento che abbiamo sperimentato professionisti che coordinano tutti i pezzi in movimento. Rick Riordan

“Per molti versi, questo spettacolo è più impegnativo di qualsiasi cosa sia mai stata provata prima, per i motivi che ho menzionato in precedenza: un cast giovane, enormi effetti speciali e un’enorme varietà di scene che cambiano ogni episodio”, ha aggiunto Rick. “Eppure, siamo effettivamente nei tempi previsti. È piuttosto sorprendente.’

“Incredibile” è una parola.

“Agonizzante” per i tanti fan che aspettano il debutto dello show è un altro.

Tuttavia, prendiamo il punto del signor Riordan per valore nominale. E sentire che le riprese rimangono nei tempi previsti dovrebbe incoraggiare tutti tranne i fan più impazienti del Riordanverse.

I bambini!

Ma, indipendentemente dal calendario delle riprese, Rick ha un evidente amore per gli attori che interpretano le sue creazioni letterarie più amate. E guardare il lavoro dei “bambini” sembra essere una gioia di per sé, anche se le riprese sono piuttosto ripetitive per le giovani star.

Immagine: RickRiordan.com/Disney+

“Gli attori sono grandi sportivi su questo, ripetendo le stesse battute più e più volte, a volte in posizioni imbarazzanti o costumi elaborati”, ha spiegato Riordan. “È un duro lavoro ripetitivo che mi farebbe impazzire, ma questi attori sono veri professionisti, specialmente il nostro trio principale di ragazzi!

“Oh, vorrei che tu potessi vederli lavorare insieme, dando vita a queste scene”, ha continuato Riordan parlando di Walker Scobell (Percy), Aryan Simhadri (Grover) e Leah Sava Jeffries (Annabeth). “Ma tutto a tempo debito.”

La scorsa settimana, quando Riordan ha annunciato altri membri del cast, Rick ha ricordato ai lettori che tutto sarebbe uscito al ritmo giusto.

“Altri in arrivo, semidei!” disse l’autore. “Ulteriori informazioni sul casting verranno pubblicate gradualmente, quindi resta sintonizzato e sii paziente!”

Immagine: Disney.

Questa settimana ha anche spiegato: “Niente scoop succosi questa volta. Come sempre, il rilascio di tali informazioni dipende da quando tutte le pratiche burocratiche sono state completate e l’intero team può firmare un annuncio PR, il che richiede tempo”.

Capito, Rick. Inteso.

Tienilo qui per le ultime notizie su Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+.

Informazioni sull’autore del post

Giovanni Vescovo

Laureato alla Boston U. e alla Northeastern University, John Bishop, è diventato il giornalista beat di BostonBruins.com prima della stagione di hockey NHL 2006-2007 dei Boston Bruins. Mentre con il Black & Gold, “^BISH” ha viaggiato in Nord America e in Europa per coprire ogni mossa della squadra tramite laptop, blog e smartphone. Coautore di due libri, “Bygone Boston” e “Full 60 to History: The Inside Story of the 2011 Stanley Cup Champion Boston Bruins”, John ha anche coperto i XXI Giochi Olimpici Invernali di Vancouver nel 2010 e la Bs 2011 Stanley Cup corsa al campionato e alzata di stendardi prima di assumere una posizione di facoltà/comunicazioni in una scuola di preparazione fuori Boston nel 2013. Vive con sua moglie Andrea e i figli Jack, Scott e Luke, nel Massachusetts centrale.

Imparentato

Continua a leggere