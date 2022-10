Perché Werewolf by Night non è né un film né una serie

Con ben 29 film e otto serie TV al suo attivo, può essere difficile per i nuovi arrivati ​​nel Marvel Cinematic Universe sentirsi nuovi e freschi dopo 14 anni di totale conquista.

Ma questo è qualcosa che non si può dire del nuovo Werewolf by Night che è arrivato su Disney+ in vista di Halloween.

Il nuovo arrivo spettrale è andato sotto il radar per gran parte del suo sviluppo, il che significa che i fan sono stati lasciati con molte domande quando sono stati rivelati nuovi dettagli, incluso se Werewolf by Night è un film o una serie.

Il lupo mannaro di notte dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ BridTV 11381 Il lupo mannaro di notte dei Marvel Studios | Rimorchio ufficiale | Disney+ https://i.ytimg.com/vi/bLEFqhS5WmI/hqdefault.jpg 1111971 1111971 centro 13872

Werewolf by Night è apparso su Disney+ venerdì 7 ottobre 2022.

Diretto da Michael Giacchino (sì, il compositore), lo speciale racconta la storia di una cabala segreta di cacciatori di mostri che emergono dall’ombra e si riuniscono al Tempio di Bloodstone dopo la morte del loro capo.

In una notte buia e cupa, i partecipanti sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per vincere una potente reliquia in una caccia che li porterà faccia a faccia con un pericoloso mostro.

L’agghiacciante speciale Marvel richiama i film horror degli anni ’30 e ’40, portando un senso di terrore e macabro in un angolo completamente nuovo del MCU.

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Il lupo mannaro di notte è un film o una serie?

Werewolf by Night non è né un film né una serie, ma piuttosto uno speciale televisivo unico per Halloween, il primo del suo genere per la Marvel.

Lo speciale spettrale non si qualifica come una serie completa in quanto c’è un solo episodio mentre non è nemmeno abbastanza lungo per essere visto come un lungometraggio, che è definito dalla Screen Actors Guild come un minimo di 80 minuti – per il contesto, Werewolf by Night dura solo 54 minuti.

Anche se, dicendo questo, The Academy afferma che un lungometraggio può durare un minimo di 40 minuti, il che significa che Werewolf by Night è leggermente più incline all’essere un film che una serie.

Parlando a ComicBook delle ispirazioni dietro Werewolf by Night, il co-produttore esecutivo Brian Gay ha dichiarato: “Una delle cose che è sempre emersa è che amiamo un buon vecchio speciale della rete, qualcosa come Charlie Brown’s Christmas o Frosty the Snowman, cose come che erano speciali e che mostrano una volta, o forse ogni anno.

“E abbiamo detto: ‘Beh, potremmo fare uno di quelli?’ E si scopre che la risposta era sì. Ed è da lì che il lupo mannaro di notte viene”.

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Il regista Michael Giacchino discute le ispirazioni dietro lo speciale

La decisione di affidare a Michael Giacchino la regia di Werewolf by Night sembra essere insolita all’inizio, dato che è meglio conosciuto per il suo lavoro di compositore e ha diretto solo un cortometraggio, Monster Challenge, e un episodio di Star Trek: Short Treks .

Ma il 54enne ha da tempo una passione per il cinema e per i film sui mostri soprannaturali che lo hanno reso la scelta perfetta agli occhi di Kevin Feige.

“Faccio film da quando avevo 9 anni, quando mio padre mi diede la sua fotocamera 8mm”, ha detto Giacchino per Polygon. “L’altra cosa che ho passato tutta la mia infanzia a fare è stata sedermi davanti alla televisione il sabato, a guardare Creature Double Feature.”

“Ero ossessionato dai film di mostri”, ha continuato. “Mio fratello ed io ci sedevamo lì: quella era la nostra chiesa. Creature Double Feature era la nostra religione.

“L’altra cosa che ho amato era Twilight Zone. Quando discutevo di questo, continuavo a dire: ‘Dobbiamo pensare a questo come a un episodio di The Twilight Zone. Vivremo una notte nella vita di Jack ed Elsa e vedremo cosa succede.’”

“È una lettera d’amore completa per tutti loro”, ha aggiunto. “Per tutta l’ispirazione che mi hanno dato nel corso degli anni.”

Lupo mannaro di notte © Marvel Studios | Disney+

Werewolf by Night è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio il 7 ottobre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, quanti episodi di Chainsaw Man ci sono? Spiegazione del programma di rilascio dell’anime