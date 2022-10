Dopo 14 anni di successi per il MCU, che ha visto l’uscita di 29 film e otto serie TV, può essere difficile per le nuove voci Marvel portare qualcosa di nuovo sul tavolo.

Ma questo è qualcosa che non si può dire di Werewolf by Night, la presentazione speciale appena rilasciata che è arrivata su Disney+ in vista di Halloween.

Il nuovo arrivo spettrale differisce dalla maggior parte dei contenuti Marvel in molti modi, ma uno dei più sorprendenti è la mancanza di colore durante Werewolf by Night che è presentato quasi interamente in bianco e nero.

Werewolf by Night è apparso su Disney+ venerdì 7 ottobre 2022.

Diretto da Michael Giacchino (sì, il compositore), lo speciale racconta la storia di una cabala segreta di cacciatori di mostri che emergono dall’ombra e si riuniscono al Tempio di Bloodstone dopo la morte del loro capo.

In una notte buia e cupa, i partecipanti sono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per vincere una potente reliquia in una caccia che li porterà faccia a faccia con un pericoloso mostro.

Il produttore Marvel spiega perché Werewolf by Night è in bianco e nero

Oltre ad essere il primo speciale televisivo della Marvel e una delle sue prime incursioni nell’horror a tutto campo, Werewolf by Night è sorprendentemente diverso dai suoi predecessori MCU poiché è mostrato quasi interamente in bianco e nero, a parte il bagliore scarlatto del misterioso Bloodstone.

Questo richiama gli episodi di apertura di WandaVision, anch’essi in bianco e nero a causa della loro ambientazione ispirata agli anni ’50 e ’60.

Ma mentre WandaVision ha usato il bianco e nero per rendere omaggio a personaggi del calibro di The Dick Van Dyke Show e Vita da strega, Werewolf by Night lo fa per aiutare a suscitare il senso di terrore e il macabro dei film horror degli anni ’30 e ’40.

Parlando a ComicBook dell’uso del bianco e nero, il co-produttore esecutivo Brian Gay ha dichiarato: “Quello che penso riguardi la storia. Questi sono feroci cacciatori di mostri. Non staranno seduti a fare una bella cena. Li porteremo là fuori. Staranno combattendo. Andranno a caccia. E con questo, la storia richiede che ti diamo quello spavento.

“Penso che il bianco e nero sia qualcosa che lo renda speciale e lo renda, lo chiamerò proprio come un tocco in più in più che ti fa, ‘Oh, questo è davvero diverso ed è fantastico.’ C’è una stilizzazione che non solo è un omaggio a quei classici film di mostri, ma è semplicemente nuovo all’interno dell’MCU”.

Il regista rivela che il piano originale prevedeva il rilascio a colori

Mentre Werewolf by Night ha un aspetto iconico grazie al suo stile in bianco e nero, questo non era il piano originale poiché lo speciale è stato girato pensando a una versione a colori secondo Michael Giacchino.

Il compositore, diventato regista, è citato da Polygon, spiegando come avesse sempre sperato che lo speciale sarebbe stato mostrato in bianco e nero, ma che aveva bisogno di convincere il capo della Marvel Kevin Feige a partecipare al suo piano.

“Quindi avevamo un monitor separato che mostrava solo in bianco e nero, quindi potevo ancora controllare come sarebbe stato”, ha detto Giacchino del processo di ripresa prima di continuare a montare un taglio completo dello speciale in bianco e nero per mostra a Feige.

“E ricordo che quando è finita, Kevin mi ha guardato e ha detto: ‘Penso che dobbiamo pubblicarlo in bianco e nero, vero?’” ha aggiunto Giacchino.

“Quindi è stata una di quelle cose stilistiche che penso che tutti siano saliti a bordo non appena l’hanno vista”, ha continuato il regista. “Sembrava la cosa giusta da fare per lo spirito della storia che stavamo raccontando.”

Werewolf by Night è ora disponibile per lo streaming su Disney+ dopo il rilascio il 7 ottobre 2022.

