Perché un riavvio di Star Wars è inevitabile per Walt Disney

Lo sappiamo tutti Guerre stellari, a questo punto, è una proprietà onnipresente che non scomparirà presto, se mai. Ha accumulato un impero da miliardi di dollari e ha creato una bellissima storia della saga di Skywalker che rimane iconica.

Ho parlato prima di come Guerre stellari ha avuto i suoi alti e bassi e la sua pletora di contenuti cinematografici e televisivi. Certamente è diventato uno spettacolo da vedere. Tuttavia, la serie può durare per sempre? Sembra che con così tante trame e personaggi contorti, la Disney potrebbe finire per riavviare il franchise per ricominciare da capo: ecco perché.

I personaggi e gli attori di Star Wars moriranno

Ciò che sembra molto ovvio è il fatto che i personaggi della serie si stanno estinguendo e gli attori della saga non vivranno per sempre. È chiaro che gli studios (in particolare la Disney) stanno diventando più nuovi e freschi per i nuovi film. Tuttavia, questo può funzionare solo per così tanto tempo. Alla fine, i fan si stancheranno dello stesso schlock che la Disney evoca continuamente e dovranno far ripartire il franchise completamente nuovo.

Diventerà stancante quando le persone vedranno gli stessi punti della trama e personaggi diversi che nessuno ha chiesto di vedere in primo luogo. La Disney potrebbe semplicemente staccare la spina e riavviare la serie con una nuova tela.

Nuove esigenze generazionali di Star Wars

Con un numero crescente di persone della Generazione Z e membri del pubblico più giovani che consumano l’eternità Guerre stellari prodotti, diventa ovvio all’interno della base di fan che il fandom e i gusti dei fan cambiano nel tempo. Può essere difficile stare al passo con le esigenze dei fan ed è più difficile adattarsi a una base di fan che è in continua evoluzione.

Ciò che era più adatto per un pubblico degli anni ’70 e ’80 probabilmente non sarà lo stesso oggi e ciò che è adatto per le persone al momento non sarà lo stesso tra vent’anni. La necessità per la saga di adattarsi alle nuove generazioni e ai nuovi fan potrebbe causare più problemi nel tentativo di placare i detti fan. È già abbastanza difficile creare un universo coeso, ma cercare di accontentare i fan di tutte le età può portare a un miscuglio di follia galattica, motivo per cui avrebbe senso che la Disney ricominciasse completamente, riavviando la serie.

Star Wars soffrirà di una continuità eccessivamente complicata

Se nessun altro se ne è accorto, Guerre stellari è incredibilmente complicato, con i film, i programmi TV e i fumetti arrotolati in un unico universo. I fan dovrebbero guardare ore e ore di contenuti per comprendere cosa sta succedendo nell’universo. Ciò include anche la lettura dei fumetti per comprendere meglio i personaggi.

Sovrasaturare il mercato con Guerre stellari il contenuto non è l’idea migliore poiché molte persone hanno dimenticato le motivazioni e il background di molti dei personaggi meno conosciuti. Sembrerà estenuante cercare di tenere il passo con tutto, motivo per cui la Disney, prevedibilmente, andrà in un’altra direzione per la saga e la riavvierà.