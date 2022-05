Perché Turning Red non è un grande film Pixar nella cultura dell’animazione di oggi

Lo scorso marzo, la Disney ha rilasciato il suo ultimo gioco animato intitolato Diventando rosso che è in streaming su Disney+.

Ruota attorno a una giovane ragazza di nome Meilin che ha dimostrato di essere una superstiziosa e cerca costantemente di guadagnarsi le lodi e l’approvazione di sua madre. Tuttavia, le cose prendono una svolta quando si trasforma in un panda rosso gigante, causato da una condizione ereditaria di molte generazioni fa.

Sulla carta, il film sembra avere le caratteristiche di un grande film Pixar, ma sembra semplicemente cadere piatto rispetto ad altri come Toy Story o Alla ricerca di Nemo ed ecco perché.

Turning Red non ha un vero cattivo e la posta in gioco è bassa

Una cosa che le persone noteranno dopo aver visto il film è che sembra che manchi un vero cattivo con l’intenzione di ferire e/o danneggiare il protagonista. La cosa più vicina a cui siamo arrivati ​​è stata la mamma di Mae, Ming, che si è trasformata in un mostro panda rosso più grande che sembra uscito da un film di Godzilla.

Anche allora, come membri del pubblico sappiamo che la madre di Mae non cercherà di farle del male o di ucciderla e non è nemmeno che i due siano nemici ardenti e mortali l’uno dell’altro. La loro dinamica è quella del litigio tra madre e figlia che rende il potenziale di una minaccia incredibilmente piccolo.

Oltre alla mancanza di un cattivo, la posta in gioco del film è terribilmente bassa quando lo scomponi nelle sue forme più semplici. L’obiettivo principale che Mae e le sue amiche hanno nel film è vedere un concerto in cui sta suonando la boy band “4-Town”. Mae tenta di trasformarsi nella sua forma di Panda Rosso per ottenere soldi per il concerto all’insaputa dei suoi genitori.

Rendendosi conto che questo è ciò che i personaggi stanno cercando di ottenere, ha un senso di importanza sgonfia nel regno del film e spesso sembra infantile.

Sembra che la Pixar stia finendo con film come Turning Red

Il fatto che questo film avrebbe potuto essere molto meglio unito alla sua trama a bassa posta in gioco e alla mancanza di un cattivo pone questo film come una delle uscite scadenti della Pixar.

Disney e Pixar sono note per aver prodotto un successo dopo l’altro, ad eccezione di Auto 2. Detto questo, è molto deludente vedere un film come questo con così tante potenziali falle.

Sembra che la Pixar stia perdendo idee e stia vivendo il passato del suo antico splendore. Si spera che l’azienda possa lavorare su idee migliori.

Una cosa che si è distinto è quanto sia memorabile il Diventando rosso i personaggi lo sono, soprattutto se confrontati con altri precedenti film Disney/Pixar. I personaggi principali tendono a confondersi con altri archetipi di personaggi che sono già stati visti prima al cinema.

Quando paragoni Mae a Woody da Toy Story o Mr. Incredibile da Gli incredibili, impallidisce rispetto ai personaggi e non riesce ad essere avvincente. Forse la Pixar può creare alcune sequenze più consequenziali e personaggi memorabili nei film futuri.