Perché Sprite è un bambino in Eterni? L’età del personaggio esplorata

**Attenzione: maggiori spoiler in vista**

Il pezzo d’insieme visivamente sublime, Eternals, del regista premio Oscar Chloé Zhao, è ora in streaming esclusivamente su Disney Plus e gli spettatori che hanno messo gli occhi sull’epopea per la prima volta hanno alcune domande.

Esploriamo perché uno degli Eterni, Sprite, è un bambino nel film e come l’età del personaggio influenza la sua narrativa andando avanti.

Interpretato da Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington e altri, Eternals introduce questo gruppo di protettori celesti nell’universo cinematografico Marvel spiegando il loro scopo sulla Terra e le minacce che devono affrontare mentre proteggono il pianeta.

Perché Sprite è un bambino in Eterni?

Interpretato da Lia McHugh, Sprite è stato progettato dal creatore degli Eterni – i Celestiali – per sembrare di circa 11 o 12 anni.

Anche in Marvel Comics, Sprite è l’Eternal dall’aspetto più giovane del gruppo di eroi, anche se Sprite è raffigurato come un personaggio maschile nel materiale originale.

Tutti gli Eterni sono stati creati contemporaneamente e resi immortali, il che significa che hanno tutti la stessa età e non invecchiano mai.

Non c’è una ragione definitiva fornita nei fumetti sul motivo per cui Sprite è stato fatto sembrare più giovane degli altri, ma questa decisione ha un impatto sulla spinta emotiva del personaggio.

Immagine dalla Marvel.

Finale spiegato

Poiché Sprite ha la stessa età degli altri Eterni, forse milioni di anni, l’aspetto più giovane del personaggio presentava un dilemma straziante.

Poiché Sprite è destinata a sembrare un bambino per sempre, questo significava che ogni possibilità di amore o di relazione era fuori discussione.

Il film ha visto Sprite trasformarsi in una ragazza più grande all’inizio del film, per sembrare fisicamente attraente per il sesso opposto. È stato anche rivelato che era stata innamorata di Ikaris per tutto il tempo trascorso insieme e c’erano buone possibilità che Ikaris non potesse mai provare lo stesso in cambio a causa di quanto fosse giovane.

La conclusione del film ha visto Sersi (Gemma Chan) offrire l’energia rimanente che aveva guadagnato dall’Uni-Mind per rendere Sprite mortale, il che significa che avrebbe iniziato a invecchiare.

Sprite accolse Sersi sulla sua offerta e, proprio così, fu resa mortale.

Quali sono le prospettive per Sprite?

L’ultima volta che vediamo Sprite con Sersi e Kingo che viene portata a scuola e alla fine inizia la sua vita come umana in carne e ossa.

La conclusione di Eternals ha visto Arishem il giudice strappare Sersi, Kingo e Phastos dalla Terra, dopo aver interferito con la nascita di Tiamut, lasciando Sprite essenzialmente da sola sulla Terra.

Sprite dovrebbe tornare in qualsiasi sequel di Eternals, ma ovviamente sarà umana e il personaggio ora invecchierà naturalmente insieme a McHugh, che ha 17 anni.

Anche Dane Whitman (Harington) è rimasto sulla Terra e potrebbe diventare responsabile del controllo su Sprite nelle narrazioni future.

Tuttavia, Dane non rimarrà umano a lungo, poiché la scena dei titoli di coda ha anticipato la sua trasformazione nel Cavaliere Nero.

Immagine dalla Marvel.

Eternals è ora in streaming su Disney Plus.

