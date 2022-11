Perché Spencer Reid non è nel nuovo Criminal Minds: Evolution?

Quando hai scoperto Criminal Minds? Ci sono molti fan che sono stati con il dramma poliziesco americano fin dall’inizio, sintonizzandosi dal 2005. D’altra parte, molti spettatori lo hanno scoperto negli ultimi anni e l’hanno trovato l’occasione perfetta per perseguire una nuova abbuffata -degna ossessione.

Indipendentemente dal campo in cui cadi, sarai d’accordo sul fatto che lo spettacolo di Jeff Davis è un vero gioiello.

I fan di lunga data sono stati senza dubbio sventrati nell’apprendere che si è conclusa con la stagione 15 nel 2020, portando a termine un’eredità ammirevole. Non ci è voluto molto perché i fan perdessero il tempo trascorso con i profiler criminali nell’Unità di analisi comportamentale.

Tuttavia, alla fine è emersa la notizia di un risveglio e ora abbiamo la stagione 16, sottotitolata Evolution.

Tuttavia, ci sono alcune assenze degne di nota, tra cui Spencer Reid di Matthew Gray Gubler. Quindi, perché Spencer Reid non è nel nuovo Criminal Minds?

Criminal Minds: Evoluzione cr. Disney+

Perché Spencer Reid non è nel nuovo Criminal Minds?

Matthew non è stato in grado di riprendere il suo iconico ruolo in Criminal Minds a causa di conflitti di programmazione e questo è stato affrontato dalla showrunner Erica Messer durante una recente conversazione con Deadline, ScreenRant riferisce:

“Sta facendo altri progetti e molti di quelli erano in fila durante la nostra finestra. La nostra finestra di riprese andava solo da agosto al 2 dicembre. È stato lo stesso con Daniel Henney, che stava lavorando a The Wheel of Time. Quindi non sono stato in grado di ottenerli, ma ho potuto ottenere gli altri sei membri del cast. Non sono mai stati migliori. Sono così felici.

Ha continuato: “I loro personaggi si sono presi lo stesso tempo libero che abbiamo avuto nella vita reale, con la pandemia. Il mondo è cambiato dall’ultima volta che abbiamo visto il BAU. E per questo motivo, i personaggi sono cambiati. Avevamo bisogno di scrivere alla realtà della nostra esistenza di tutti.

Questo sicuramente scoraggerà i fan, ma è comunque fantastico vedere altri membri del cast centrale riprendere i loro ruoli.

Reid tornerà in Criminal Minds: Evolution?

Anche se Reid non farà il suo ingresso nella stagione 16, Erica ha chiarito che la porta è aperta per il ritorno sia di Reid che di Matthew Simmons di Daniel Henney.

Durante un’intervista con TVLine ha spiegato che “se qualcuno di voi tornasse [to the office after the pandemic], hai ancora roba sulla tua scrivania che era lì da due anni. Quindi lo stiamo sicuramente giocando. Ma [Spencer and Matt] non sono andati via.

Per quanto riguarda la loro posizione in termini di storia, ha aggiunto che “è un po’ un mistero cosa stiano facendo Reid e Simmons, ma di certo non sono stati dimenticati. Credo che le scrivanie del Dr. Reid e di Matt Simmons siano ancora lì, con ancora roba sopra.

Tenendo conto di ciò, è probabile che Reid possa entrare in una stagione successiva della serie dato che è stata nuovamente rinnovata.

Criminal Minds: Evoluzione cast

Nonostante i nomi di cui sopra siano assenti, Evolution ha offerto finora alcuni volti familiari e gradite aggiunte.

Dai un’occhiata a una selezione di seguito:

Joe Mantegna nel ruolo di David Rossi

AJ Cook nel ruolo di Jennifer “JJ” Jareau

Kirsten Vangsness nel ruolo di Penelope Garcia

Aisha Tyler nel ruolo di Tara Lewis

Adam Rodriguez nel ruolo di Luke Alvez

Paget Brewster nel ruolo di Emily Prentiss

Zach Gilford nel ruolo di Elias Voit

Josh Stewart nel ruolo di Will LaMontagne Jr

Nicole Pacent nel ruolo di Rebecca

Criminal Minds continua su Paramount+ ogni giovedì e su Disney+ ogni venerdì.

